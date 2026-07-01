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La Selección argentina ya está en Miami para enfrentar a Cabo Verde: la buena noticia que recibió Scaloni

Luego de completar una fase de grupos perfecta, con puntaje ideal en el Grupo J, el cuerpo técnico decidió instalarse en el sur de Florida para preparar el tramo decisivo del campeonato.

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Buena noticia que recibió Scaloni. (Foto: Reuters

Buena noticia que recibió Scaloni. (Foto: Reuters

La Selección argentina llegó este miércoles a Miami, donde se concentrará hasta el partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará su primer compromiso de eliminación directa en la Copa del Mundo con una novedad alentadora: Cristian "Cuti" Romero está recuperado y volvió a estar disponible.

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Foto: Reuters 

El encuentro se disputará este viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), y marcará el estreno de la Albiceleste en la nueva instancia de 16avos de final, incorporada por la FIFA tras la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones.

Con una modificación respecto al plan original, la delegación argentina dejó la concentración en Kansas City y se trasladó a Miami, donde trabajará en el predio de entrenamiento del Inter Miami durante esta fase del torneo y, en caso de avanzar, también en las siguientes instancias.

Luego de completar una fase de grupos perfecta, con puntaje ideal en el Grupo J, el cuerpo técnico decidió instalarse en el sur de Florida para preparar el tramo decisivo del campeonato. Tras el último partido, Scaloni había definido esta etapa como "la parte linda del Mundial", consciente de que cada encuentro pasa a ser decisivo.

El entrenador argentino recibió una noticia muy esperada de cara al cruce frente a Cabo Verde. Cristian "Cuti" Romero dejó atrás sus molestias físicas y ya está en condiciones de volver a integrar la convocatoria. Ahora resta saber si Scaloni lo incluirá desde el inicio o si esperará algunos días más antes de devolverle la titularidad.

El encuentro se disputará este viernes 3 de julio, desde las 19. (Foto: Reuters)

El encuentro se disputará este viernes 3 de julio, desde las 19. (Foto: Reuters)

También evoluciona favorablemente Emiliano "Dibu" Martínez, quien podría disputar por primera vez un partido sin la férula inmovilizadora en el dedo anular de la mano derecha, lesión que sufrió antes de la final de la UEFA Europa League.

Cabo Verde, la revelación que quiere dar otro golpe

Del otro lado estará una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Cabo Verde logró clasificarse tras una destacada actuación en el Grupo H, donde mostró una defensa muy sólida y una gran disciplina táctica.

En su debut sorprendió al empatar 0-0 con España, resistiendo durante todo el encuentro e incluso generando una ocasión clara sobre el final. Luego igualó 2-2 frente a Uruguay, en un partido en el que exhibió personalidad, buen manejo de la pelota y rápidos contraataques.

Finalmente, selló su clasificación con otro empate sin goles ante Arabia Saudita, resultado que le permitió avanzar a los 16avos de final y dejar eliminado al equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que terminó como el peor tercero del torneo.

Argentina busca otro paso hacia el sueño mundialista

La Albiceleste llega como una de las grandes candidatas al título tras completar una primera fase con puntaje ideal, algo que ya había conseguido en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 durante la era de Lionel Messi.

Ahora comenzará la etapa de eliminación directa con el objetivo de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022, cuando derrotó a Francia en una histórica final definida por penales tras empatar 3-3.

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