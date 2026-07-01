Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia y se medirá con Bélgica en los octavos de final

Cómo llegaba cada uno

El conjunto anfitrión viene desplegando un fútbol de alta intensidad, presión alta y mucha variedad ofensiva. De esa manera, consiguió los triunfos en el grupo ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Pero en la última fecha en la que rotó cayó ante Turquía (3-2).

Del otro lado Bosnia se metió como uno de los mejores terceros tras igualar con Canadá (1-1), caer ante Suiza (4-1) y ganarle el partido clave a Qatar (3-1). De esta manera, logró superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Así llega Estados Unidos

El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino viene desplegando un fútbol de alta intensidad, presión alta y mucha variedad ofensiva, metiendo miedo con los triunfos en el grupo ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Aunque viene de rotar y caer ante Turquía (3-2), el dueño de casa tiene ambiciones gigantes.

La formación de Estados Unidos

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

La formación de Bosnia y Herzegovina

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. DT: Sergej Barbarez.