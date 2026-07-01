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MUNDIAL 2026

Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia y se medirá con Bélgica en los octavos de final

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se impuso 2 a 0 con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. En la próxima instancia enfrentará a Bélgica, que eliminó a Senegal por 3 a 2 en el alargue.

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Estados Unidos avanzó a los octavos de final. (Foto: Reuters).

Estados Unidos avanzó a los octavos de final. (Foto: Reuters).

La Copa del Mundo entró en su etapa más decisiva con el inicio de los 16avos de final y Estados Unidos dio un paso firme hacia los octavos. El seleccionado norteamericano venció 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina y se metió entre los 16 mejores del torneo, donde buscará seguir avanzando en la fase eliminatoria

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Folarin Balogun abrió el marcador para Estados Unidos sobre el final de la primera etapa, aunque el delantero fue expulsado en el segundo tiempo y no pudo terminar el encuentro.

Tillman estir&oacute; la ventaja y llev&oacute; tranquilidad a Estados Unidos que consigui&oacute; el pasaje a octavos. (Foto: Reuters).

Tillman estiró la ventaja y llevó tranquilidad a Estados Unidos que consiguió el pasaje a octavos. (Foto: Reuters).

A los 81, Malik Tillman amplió la ventaja con un tiro libre para que el equipo que los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino no pasaran sobresaltos en los minutos finales.

En la próxima llave, los norteamericanos se medirán con Bélgica que este miércoles dio vuelta su partido contra Senegal y lo terminó ganando en el alague 3 a 2, con un penal.

Cómo llegaba cada uno

El conjunto anfitrión viene desplegando un fútbol de alta intensidad, presión alta y mucha variedad ofensiva. De esa manera, consiguió los triunfos en el grupo ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Pero en la última fecha en la que rotó cayó ante Turquía (3-2).

Del otro lado Bosnia se metió como uno de los mejores terceros tras igualar con Canadá (1-1), caer ante Suiza (4-1) y ganarle el partido clave a Qatar (3-1). De esta manera, logró superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

    Así llega Estados Unidos

    El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino viene desplegando un fútbol de alta intensidad, presión alta y mucha variedad ofensiva, metiendo miedo con los triunfos en el grupo ante Paraguay (4-1) y Australia (2-0). Aunque viene de rotar y caer ante Turquía (3-2), el dueño de casa tiene ambiciones gigantes.

    La formación de Estados Unidos

    Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

    La formación de Bosnia y Herzegovina

    Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. DT: Sergej Barbarez.

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