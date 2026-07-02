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El nuevo movimiento de Mauro Icardi con Ekaterina en medio de la crisis con la China Suárez

Yanina Latorre mostró el gesto de Mauro Icardi con Ekaterina en medio de la fuerte crisis con la China Suárez.

2 jul 2026, 00:35
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ekaterina, icardi y la xina
ekaterina, icardi y la xina

Las versiones de una fuerte crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a acrecentarse en las últimas horas tras un nuevo gesto del futbolista. Yanina Latorre compartió en sus historias de Instagram una captura que muestra que el delantero le dio "Me gusta" a una publicación de Ekaterina Ojeda, la joven de 22 años que fue señalada como la tercera en discordia.

El detalle no pasó inadvertido, sobre todo porque la influencer aparece en la imagen posando con cosméticos de la marca de Wanda Nara. Como si eso fuera poco, acompañó la publicación con una frase que muchos interpretaron como una alusión a la noche en la que conoció a Icardi: "Si la noche se pone intensa, por lo menos que el maquillaje siga intacto. Hay besos que se buscan... y otros que claramente se esquivan".

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El nuevo episodio se conoció apenas horas después de que Yanina revelara en Sálvese quien pueda (América TV) que la relación entre Suárez y el delantero del Galatasaray estaría atravesando un momento de máxima tensión por la aparición de Ekaterina.

Según contó la conductora, el futbolista conoció a la joven en un boliche de la Costanera y, desde aquel encuentro, las cosas entre él y la actriz habrían comenzado a complicarse.

Más tarde, la propia Ekaterina habló con el ciclo de espectáculos y confirmó que, después de esa noche, recibió un mensaje de Icardi: "Me escribió Mauro. Me puso: 'Hola, Eka, ¿te puedo llamar?'"

Sin embargo, explicó que decidió no responderle de inmediato y dejó en claro cuál fue su postura: "No le contesté. Que se esfuerce", expresó, jugando con la situación.

Qué contó Yanina Latorre de la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una revelación que volvió a sacudir al mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi se habrían separado. La noticia, inesperada, generó un fuerte revuelo y rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

La periodista explicó que aparecieron unas imágenes que llamaron la atención: “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”.

De acuerdo con su versión, la actriz tomó una decisión contundente: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.

Y agregó: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.

El origen de la crisis habría sido una discusión marcada por un nombre propio: “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”.

La conductora aseguró que esos mensajes fueron determinantes: “Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”. “Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”, añadió.

Finalmente, Latorre relató el intento de recomponer la relación: “Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.

     

 

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