El nuevo movimiento de Mauro Icardi con Ekaterina en medio de la crisis con la China Suárez

Más tarde, la propia Ekaterina habló con el ciclo de espectáculos y confirmó que, después de esa noche, recibió un mensaje de Icardi: "Me escribió Mauro. Me puso: 'Hola, Eka, ¿te puedo llamar?'"

Sin embargo, explicó que decidió no responderle de inmediato y dejó en claro cuál fue su postura: "No le contesté. Que se esfuerce", expresó, jugando con la situación.

Qué contó Yanina Latorre de la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una revelación que volvió a sacudir al mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi se habrían separado. La noticia, inesperada, generó un fuerte revuelo y rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales.

La periodista explicó que aparecieron unas imágenes que llamaron la atención: “Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”.

De acuerdo con su versión, la actriz tomó una decisión contundente: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.

Y agregó: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.

El origen de la crisis habría sido una discusión marcada por un nombre propio: “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”.

La conductora aseguró que esos mensajes fueron determinantes: “Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”. “Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”, añadió.

Finalmente, Latorre relató el intento de recomponer la relación: “Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.