La preocupante advertencia de un expiloto de la F1 a Franco Colapinto: "Briatore no..."

¿Por qué peligra el lugar de Franco Colapinto en Alpine?

Las palabras de Patrese fueron contundentes: "Con Colapinto sin rendir y provocando accidentes, puede tener un problema con Briatore, quien no ayudará con la moral de un piloto. Así que Colapinto en este momento no está seguro". La advertencia llega en un momento delicado para el joven piloto de Pilar, que aún no logró afianzarse en la categoría.