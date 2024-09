¿Los mosquitos transmiten dengue a perros y gatos?

¿Los mosquitos pueden transmitir dengue a los perros y gatos?

A pesar de que los mosquitos no discriminan a la hora de elegir a quién picar, ya que tanto humanos como animales son vulnerables, los perros y gatos no pueden contraer dengue. Este virus es específico para los humanos y no afecta a las mascotas. Sin embargo, esto no significa que las picaduras de mosquitos sean inofensivas para ellos. Las picaduras pueden causar desde molestias leves hasta complicaciones graves, dependiendo de la salud y el sistema inmunológico de cada animal.