Riesgo país: cae hasta los 456 puntos tras la mejora de la calificación del país por Standard & Poors

A un paso de regresar a los mercados internacionales de crédito

En pocos días, la Argentina recibió dos buenas noticias en el mercado financiero. Primero fue Fitch Ratings y ahora la calificadora internacional Standard & Poor's (S&P). Después de un tiempo duro en el que le costó bajar de los 600 puntos, pudo acercarse a un nuevo piso de los quinientos puntos. Y tuvo un primer aviso positivo cuando cayó a 487/490 puntos. Ahora, marcó un nuevo récord.

riesgo país argentino 456 puntos. El nivel más bajo del riesgo país con Javier Milei desde 2023. (foto: A24.com)

Este nuevo nivel es la consecuencia directa del paso CCC+ hasta B- por parte de Standard & Poors. Esa mejora fue recibida por el mercado como una de las señales más positivas para los activos financieros locales en los últimos meses. Esto impulsó una suba de los bonos soberanos y alimentó las expectativas de una nueva reducción del riesgo país.

La agencia Bloomberg consignó la consideración oficial de S&P: “La austeridad fiscal, junto con otras medidas, ha mejorado el acceso del Gobierno a financiación voluntaria en los mercados de capitales, así como a prestamistas oficiales, para hacer frente a las importantes necesidades de servicio de la deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027”.

mejora calificación crediticia de la Argentina La mejora en la calificación internacional crediticia de la Argentina repercutió favorablemente en el riesgo país. (Foto: A24.com)

Sin embargo, el principal desafío será sostener las políticas que permitieron esta mejora. Para S&P, la continuidad del equilibrio fiscal, el fortalecimiento de las reservas y el acceso estable a fuentes de financiamiento serán determinantes para futuras revisiones de la nota. Si esas condiciones se consolidan, Argentina podría seguir mejorando su perfil crediticio y acercarse gradualmente a un regreso pleno a los mercados internacionales de capital. Es decir, a un claro nivel por debajo de los 400 puntos por parte del riesgo país.