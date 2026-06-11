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Riesgo país: cae hasta los 456 puntos tras la mejora de la calificación del país por Standard & Poors

La agencia internacional de calificación crediticia mejoró la apreciación de Argentina en su macroeconomía. Pasó del nivel “CCC+” a “B-”, una categoría que ya le permite acceder a créditos que antes no tenía. Ese dato hizo caer significativamente el nivel del riesgo país.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La mejora de la calificación en el ranking de S&P hizo que cayera de manera muy fuerte el nivel del riesgo país. (Foto: A24.com)

La mejora de la calificación en el ranking de S&P hizo que cayera de manera muy fuerte el nivel del riesgo país. (Foto: A24.com)

Basto una buena noticia de una agencia crediticia internacional para mejorar la situación del nivel del riesgo país argentino, el cual registró una fuerte baja y se acercó a los 450 puntos básicos. La mejora fue favorecida por la decisión de la calificadora Standard & Poors que la subió de “CCC+” a “B-”. Es una categoría que, aunque todavía se encuentra por debajo del grado de inversión, representa un reconocimiento a la consolidación del programa económico y a la reducción de algunos riesgos financieros. Es más, algunos agentes financieros al dejar de estar como "CCC+" ya pueden considerar al país para ciertos créditos.

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El riesgo país, debajo de los 500 puntos y a niveles de 2023. (foto: A24.com)

En paralelo, los bonos soberanos en dólares registraron nuevas subas, mientras que las acciones argentinas también mostraron una tendencia positiva, en un contexto de mayor apetito por los activos locales. Para los analistas, una reducción sostenida del riesgo país es clave porque disminuye el costo al que el Estado y las empresas pueden conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

De todos modos, los especialistas advierten que el desafío será consolidar esta tendencia. Aunque el indicador se encuentra en sus niveles más bajos de los últimos años, todavía permanece por encima del promedio de otros países de América Latina y aún refleja la cautela de los inversores frente a los compromisos de deuda y al escenario político futuro.

el indice riesgo país
Record para el riesgo país. En 436 puntos ya es el mejor indicador en el gobierno de Javier Milei. (Foto: A24.com)

Record para el riesgo país. En 436 puntos ya es el mejor indicador en el gobierno de Javier Milei. (Foto: A24.com)

Si la baja del riesgo país continúa y logra perforar de manera sostenida el umbral de los 400 puntos básicos, el Gobierno tendría mayores posibilidades de volver a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables, con un impacto potencialmente positivo sobre las inversiones y la actividad económica.

A un paso de regresar a los mercados internacionales de crédito

En pocos días, la Argentina recibió dos buenas noticias en el mercado financiero. Primero fue Fitch Ratings y ahora la calificadora internacional Standard & Poor's (S&P). Después de un tiempo duro en el que le costó bajar de los 600 puntos, pudo acercarse a un nuevo piso de los quinientos puntos. Y tuvo un primer aviso positivo cuando cayó a 487/490 puntos. Ahora, marcó un nuevo récord.

riesgo país argentino
456 puntos. El nivel más bajo del riesgo país con Javier Milei desde 2023. (foto: A24.com)

456 puntos. El nivel más bajo del riesgo país con Javier Milei desde 2023. (foto: A24.com)

Este nuevo nivel es la consecuencia directa del paso CCC+ hasta B- por parte de Standard & Poors. Esa mejora fue recibida por el mercado como una de las señales más positivas para los activos financieros locales en los últimos meses. Esto impulsó una suba de los bonos soberanos y alimentó las expectativas de una nueva reducción del riesgo país.

La agencia Bloomberg consignó la consideración oficial de S&P: “La austeridad fiscal, junto con otras medidas, ha mejorado el acceso del Gobierno a financiación voluntaria en los mercados de capitales, así como a prestamistas oficiales, para hacer frente a las importantes necesidades de servicio de la deuda comercial en moneda extranjera en 2026 y 2027”.

mejora calificación crediticia de la Argentina
La mejora en la calificación internacional crediticia de la Argentina repercutió favorablemente en el riesgo país. (Foto: A24.com)

La mejora en la calificación internacional crediticia de la Argentina repercutió favorablemente en el riesgo país. (Foto: A24.com)

Sin embargo, el principal desafío será sostener las políticas que permitieron esta mejora. Para S&P, la continuidad del equilibrio fiscal, el fortalecimiento de las reservas y el acceso estable a fuentes de financiamiento serán determinantes para futuras revisiones de la nota. Si esas condiciones se consolidan, Argentina podría seguir mejorando su perfil crediticio y acercarse gradualmente a un regreso pleno a los mercados internacionales de capital. Es decir, a un claro nivel por debajo de los 400 puntos por parte del riesgo país.

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