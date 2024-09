Psicología: ¿cuáles son los colores que visten las personas más inteligentes?

Azul: calma, confianza e inteligencia

El azul es uno de los colores más frecuentemente asociados con la inteligencia, y esto no es casualidad. Este color, que simboliza el espacio, el infinito y la tranquilidad, es comúnmente vinculado con la racionalidad y la serenidad. Según el libro Color Your Life: How to Use the Right Colours to Achieve Balance, Health and Happiness de Howard y Dorothy Sun, el azul tiene la capacidad de transmitir una sensación de confianza y seguridad, cualidades que pueden reforzar la percepción de que quien lo usa es una persona inteligente y reflexiva.