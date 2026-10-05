Lo postularon sus propios empleados y terminó ganando un importante premio en Madrid: quién es Javier Ferrarotti

Y detrás de ese premio aparece también una historia de crecimiento profesional y personal. Ferrarotti actualmente está al frente de HTL Hoteles, una cadena independiente argentina que atraviesa una etapa de expansión y que en los próximos meses prevé sumar un nuevo establecimiento.

La compañía tiene actualmente tres hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 120 colaboradores. Con la próxima incorporación, proyecta llegar a unas 1.000 camas en la ciudad.

Pero ese crecimiento viene acompañado de otro desafío para Ferrarotti: cómo mantener la cultura y los vínculos dentro de un equipo que también crece.

Hace tres años, la empresa se propuso trabajar para convertirse en un gran lugar para trabajar. Ahora comenzó el camino hacia Great Place to Work, aunque la medición todavía no se realizó.

El premio recibido en Madrid aparece como parte de un momento particular de su carrera. Por un lado, un reconocimiento internacional a su liderazgo. Por otro, una empresa que aumenta su tamaño y busca que ese crecimiento no implique perder la identidad construida durante los últimos años.

Ferrarotti, tiene 60 años, está casado con Karina Sosa, es padre de tres hijos y abuelo de dos nietos. Entre sus proyectos a futuro aparece uno muy diferente al mundo empresarial: crear una fundación destinada a acompañar a las infancias y ayudar a jóvenes a encontrar aquello que los conecte con un propósito propio.