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Lo postularon sus propios empleados y terminó ganando un importante premio en Madrid: quién es Javier Ferrarotti

Quién es Javier Ferrarotti, el argentino que ganó un importante premio en Madrid por su liderazgo. Enterate.

Lo postularon sus propios empleados y terminó ganando un importante premio en Madrid: quién es Javier Ferrarotti

Javier Ferrarotti, de 60 años, fue distinguido con un Best CEO Award 2026 durante una ceremonia realizada el 3 de octubre en Madrid. Pero más allá del reconocimiento internacional, hay un dato que vuelve particular su historia: su propia gente fue la que decidió postularlo.

La candidatura de Ferrarotti surgió dentro de su equipo y terminó llevándolo a formar parte de los finalistas de una edición que reunió 3.821 postulaciones provenientes de 89 países, con 93 personas finalmente seleccionadas. El reconocimiento llegó este sábado 3 de octubre, durante la ceremonia de la Global Edition de los Best CEO Awards.

Para Ferrarotti, sin embargo, el premio parece tener un significado que va bastante más allá de un diploma o una distinción internacional. “Sin equipo no hay CEO”, es una de las frases que resume su manera de entender el liderazgo.

El dato de que fueran integrantes de su propio equipo quienes impulsaron su candidatura permite conocer otra faceta de su recorrido. En lugar de una postulación surgida de la propia compañía o de una estrategia personal, fueron las personas que trabajan junto a él quienes consideraron que debía ser reconocido.

Y detrás de ese premio aparece también una historia de crecimiento profesional y personal. Ferrarotti actualmente está al frente de HTL Hoteles, una cadena independiente argentina que atraviesa una etapa de expansión y que en los próximos meses prevé sumar un nuevo establecimiento.

La compañía tiene actualmente tres hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 120 colaboradores. Con la próxima incorporación, proyecta llegar a unas 1.000 camas en la ciudad.

Pero ese crecimiento viene acompañado de otro desafío para Ferrarotti: cómo mantener la cultura y los vínculos dentro de un equipo que también crece.

Hace tres años, la empresa se propuso trabajar para convertirse en un gran lugar para trabajar. Ahora comenzó el camino hacia Great Place to Work, aunque la medición todavía no se realizó.

El premio recibido en Madrid aparece como parte de un momento particular de su carrera. Por un lado, un reconocimiento internacional a su liderazgo. Por otro, una empresa que aumenta su tamaño y busca que ese crecimiento no implique perder la identidad construida durante los últimos años.

Ferrarotti, tiene 60 años, está casado con Karina Sosa, es padre de tres hijos y abuelo de dos nietos. Entre sus proyectos a futuro aparece uno muy diferente al mundo empresarial: crear una fundación destinada a acompañar a las infancias y ayudar a jóvenes a encontrar aquello que los conecte con un propósito propio.

En pocas palabras

  • Javier Ferrarotti: Reconocido CEO argentino distinguido en Madrid con un Best CEO Award 2026, nominado por su propio equipo.
  • Liderazgo y Crecimiento: Ferrarotti lidera HTL Hoteles, una cadena en expansión, y prioriza la cultura y los vínculos del equipo.
  • Proyectos Futuros: Planea expandir la cadena hotelera y crear una fundación para apoyar a infancias y jóvenes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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