Prime Video estrena la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el experimento de comedia más extremo del mundo, que se estrenará el 20 de noviembre de 2026 exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.
Con Marcelo Tinelli como su nuevo anfitrión, la competencia de comediantes donde nadie puede reírse regresa este 20 de noviembre en Prime Video.
Prime Video estrena la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina. (Foto: Gentileza Prime Video)
Prime Video estrena la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, el experimento de comedia más extremo del mundo, que se estrenará el 20 de noviembre de 2026 exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.
La fórmula es tan sencilla como efectiva: 10 de los mejores comediantes de Argentina encerrados juntos durante seis horas con el único objetivo de hacer reír a los demás sin soltar ellos una sola carcajada. En juego están el codiciado trofeo de LOL Argentina y $20.000 dólares americanos destinados a la fundación que cada participante representa.
Esta temporada sube la apuesta con Marcelo Tinelli asumiendo la conducción, listo para exprimir hasta la última gota de humor de los participantes. Con su estilo inconfundible, Tinelli tomará el control de la casa y llevará a los concursantes al límite en esta batalla por no reír.
Acompañándolo estarán Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada, quienes harán todo lo necesario para quebrar la seriedad de sus oponentes y hacerlos estallar de risa.
Producida por Banijay Mexico & U.S. Hispanic y encabezada por la showrunner Marie Leguizamo, la serie es una adaptación del inmensamente popular Amazon Original japonés HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto, en el que 10 comediantes se enfrentan a puerta cerrada en una batalla de risas donde todo se vale.