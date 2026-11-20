Belén Francese, Marcelo Tinelli y Martín “Campi” Campilongo. (Fotos: Gentileza Prime Video)

Dalia Gutmann, Darío Lopilato y Homero Pettinato. (Fotos: Gentileza Prime Video)

Esta temporada sube la apuesta con Marcelo Tinelli asumiendo la conducción, listo para exprimir hasta la última gota de humor de los participantes. Con su estilo inconfundible, Tinelli tomará el control de la casa y llevará a los concursantes al límite en esta batalla por no reír.