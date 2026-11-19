Sin embargo, su carrera criminal no se limitó al ámbito delictivo común. Durante la década de 1970, Gordon se involucró con aparatos de inteligencia y organizaciones parapoliciales que participaron activamente en la violencia política y la represión ilegal en el país.

Vínculos con la Triple A y centros clandestinos de detención

Uno de los aspectos más sombríos de su historial fue su participación en la Triple A, una organización de ultraderecha responsable de numerosas amenazas, secuestros y asesinatos políticos. Además, Gordon actuó como agente inorgánico de la SIDE, utilizando identidades falsas como Silva y Coronel Ezcurra.

Su actividad se relacionó directamente con centros clandestinos de detención de la época, incluyendo Bacacay, Automotores Orletti y Pomar, espacios vinculados al aparato represivo estatal. Gordon fue acusado y condenado por múltiples delitos de lesa humanidad y se lo vinculó con asesinatos políticos de gran relevancia, como los de José Ignacio Rucci, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña, además de secuestros extorsivos.

En la década de 1980, su nombre reapareció conectado al crimen organizado, incluso con vínculos a la banda del Clan Puccio. En 1984, Gordon fue detenido por el secuestro del dirigente político Guillermo Patricio Kelly y permaneció en prisión hasta su fallecimiento en 1987. Su figura representa la articulación entre el delito común, los servicios de inteligencia y las organizaciones parapoliciales durante uno de los períodos más violentos de la historia argentina.