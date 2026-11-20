Todo parece estar preparado para que la reunión transcurra sin inconvenientes. Los invitados llegan, el ambiente está dispuesto y la noche comienza con la expectativa propia de una celebración familiar. Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando aparece un médium.

Su presencia altera el clima de la reunión y desencadena una serie de acontecimientos inesperados. Lo que parecía una fiesta convencional se transforma en un escenario de confesiones, tensiones y situaciones absurdas. Los secretos que permanecían ocultos comienzan a salir a la superficie y los vínculos entre los personajes quedan expuestos.

El guion cinematográfico tomó como referencia la obra Felicidades, escrita por Mariano Pensotti. La pieza tuvo su recorrido en los escenarios de Buenos Aires y encontró en el lenguaje teatral las bases para construir una historia marcada por los diálogos, los conflictos personales y las situaciones extremas.

Adrián Suar y Griselda Siciliani encabezan un elenco destacado

Uno de los principales atractivos de la producción será el encuentro entre Adrián Suar y Griselda Siciliani, quienes estarán al frente de la historia. Ambos actores cuentan con una extensa trayectoria en la ficción argentina y volverán a compartir un proyecto en el que los vínculos personales y las situaciones cómicas tendrán un lugar central.

La película también contará con la participación de otros intérpretes reconocidos. El reparto estará integrado por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola.

A ellos se sumará Diego Capusotto, quien tendrá una participación especial dentro de la producción.

Cuándo se estrena la película Felicidades en Netflix

Felicidades llegará a Netflix en diciembre de 2026, según la información difundida sobre el lanzamiento de la película. De esta manera, la plataforma incorporará una nueva producción argentina a su catálogo durante el último mes del año.

El estreno formará parte de las apuestas de ficción con las que el servicio de streaming buscará ampliar su oferta de contenidos en español. La participación de un director español y de un elenco argentino le dará a la película una combinación de perfiles que puede resultar atractiva para diferentes públicos.

Por el momento, la información disponible confirma su llegada durante diciembre, aunque no se detalló en el material de referencia el día exacto del lanzamiento.

Adelanto de Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani en Netflix