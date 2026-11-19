Esa noche, María Belén Soria había quedado a cargo de los dos hijos de su tía, de 14 y 6 años. La mujer se encontraba en el Hospital Padilla, acompañando a un familiar que estaba internado.

De acuerdo con la principal línea de investigación, Oscar Alberto Gonzalo habría ingresado a la propiedad convencido de que su expareja estaba durmiendo allí. El hombre se dirigió directamente hacia uno de los dormitorios, donde Soria descansaba en una cama junto a uno de los menores.

Sin advertir que se trataba de otra persona, según la hipótesis fiscal, el atacante comenzó a golpearla con un elemento contundente. Las lesiones fueron de tal gravedad que la joven murió en el lugar.

Los investigadores intentan determinar cómo ingresó el sospechoso a la vivienda, qué ocurrió durante los minutos previos al ataque y si efectivamente confundió a la víctima con su tía.

El dramático testimonio del adolescente que alertó sobre el asesinato

Uno de los datos más importantes para reconstruir lo sucedido surgió del relato del hijo mayor de la dueña de la casa, de 14 años. Durante la madrugada, el adolescente observó a un hombre que abandonaba la vivienda llevándose un televisor.

Ante esa situación, se comunicó con su madre para contarle lo que había ocurrido. La mujer, que todavía se encontraba en el Hospital Padilla, llamó inmediatamente a un vecino para pedirle que se acercara al domicilio y auxiliara a sus hijos.

Cuando el hombre llegó, ayudó a los dos menores a salir de la propiedad a través de una ventana. Luego ingresó a la vivienda para buscar a María Belén. Sin embargo, encontró a la joven sin vida dentro de uno de los dormitorios, con una herida sangrante. El hallazgo dio inicio a un operativo policial y a la intervención de la Justicia provincial.

El asesino confundió a la víctima con su expareja

En un primer momento, el hecho fue investigado como un posible homicidio en ocasión de robo. La desaparición del televisor y la huida del atacante parecían indicar que el crimen había ocurrido durante un asalto.

Sin embargo, las primeras averiguaciones modificaron el rumbo de la investigación. Los investigadores establecieron que el principal sospechoso era Oscar Alberto Gonzalo, expareja de la tía de Soria, y comenzaron a analizar la posibilidad de que el ataque hubiera estado dirigido originalmente contra ella.

La hipótesis más firme sostiene que el hombre ingresó al domicilio creyendo que su expareja estaba acostada en una habitación y terminó asesinando a María Belén al confundirla con la mujer que buscaba.

Esta línea de investigación todavía debe ser corroborada mediante las pruebas reunidas en el expediente. Por el momento, el Ministerio Público Fiscal no dio por confirmado el móvil del asesinato.

El principal sospechoso se quitó la vida horas después del crimen

Tras el ataque, Gonzalo escapó de la vivienda y comenzó a ser buscado por la Policía. Según la reconstrucción preliminar, horas después se enteró de que María Belén había muerto y de que los investigadores habían desplegado un operativo para localizarlo.

En ese contexto, se trasladó hasta el Ingenio Marapa, un establecimiento azucarero ubicado en la localidad de Alberdi, Tucumán. Allí, de acuerdo con la información incorporada a la causa, se arrojó desde una zona elevada y murió en el acto.

Peritos trabajando en la escena del crimen.

Los investigadores trabajan para establecer con precisión las circunstancias de su muerte y reconstruir sus movimientos después de abandonar la casa donde fue asesinada Soria.

Qué investiga la Justicia sobre el asesinato de María Belén Soria

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale. En la vivienda donde ocurrió el crimen trabajaron los auxiliares fiscales Ricardo Ybañez, Lucrecia Lugones y Julieta Cano Saracho, junto con especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Los peritos realizaron tareas de levantamiento de rastros, inspeccionaron la escena y tomaron declaraciones a vecinos y personas cercanas a la víctima.

Entre los puntos que busca esclarecer la Justicia se encuentran la mecánica del ataque, el motivo por el que Gonzalo habría ingresado a la propiedad y las circunstancias de su posterior muerte.

Los resultados de las autopsias y los informes periciales serán fundamentales para determinar si María Belén Soria fue asesinada por una confusión de identidad, tal como sostiene la principal hipótesis fiscal.