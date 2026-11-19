De acuerdo con la información que expuso el panelista, Romero y De la Serna habrían firmado alrededor de 15 acuerdos judiciales entre 2021 y 2023. También señaló que uno de los principales desacuerdos estuvo relacionado con la organización de los días que los chicos debían pasar en Buenos Aires y Rosario.

Ochoa sostuvo que Ludmila habría invertido sus ahorros en la construcción de una casa en Rosario y que, en la actualidad, existirían diferencias por los gastos y el dinero destinado a la manutención de los menores. Según su versión, el monto de la cuota alimentaria también está siendo revisado por un Juzgado de Familia.

El panelista aseguró que Rodrigo estaría entregando dos millones de pesos mensuales, una cifra que, según explicó, Romero considera insuficiente para cubrir las necesidades y el estilo de vida de los chicos.

Mientras las versiones sobre la disputa se multiplican, el actor eligió no profundizar públicamente sobre el tema. Consultado por las cámaras de LAM, respondió: "Si es algo personal, no lo voy a ventilar. Claro LAM, beso grande chicos, viva la patria, que anden bien, chau".

Ludmila Romero, una mujer que durante años permaneció lejos de la exposición mediática, quedó inesperadamente en el centro de una fuerte interna con uno de los actores más reconocidos de la escena argentina.