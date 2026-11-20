Entre ellas se encuentran el líquido amniótico, que lo rodea y funciona como un amortiguador natural frente a presiones y movimientos externos; la musculatura del útero, que proporciona una protección física alrededor del feto; y el cuello uterino, que permanece cerrado y alargado e impide que el pene de la pareja entre en contacto con el bebé.

De todas maneras, la especialista advierte que existen situaciones médicas en las que puede ser necesario suspender las relaciones sexuales. Entre las contraindicaciones se encuentran la placenta previa y la amenaza de parto pretérmino. En estos casos, la indicación debe realizarla el médico tratante.

Cuáles son los beneficios de tener relaciones sexuales durante el embarazo

La actividad sexual durante la gestación puede aportar beneficios físicos y emocionales para la mujer y la pareja. Entre ellos, la obstetra destaca la liberación de hormonas relacionadas con el bienestar y la relajación.

El placer y el orgasmo estimulan la producción de endorfinas y serotonina, sustancias que contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad. También se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, una respuesta que el organismo asimila de manera similar a la actividad física moderada.

A su vez, la profesional señala que un estado emocional positivo de la madre favorece el entorno del bebé. En sus palabras, «una mamá feliz hace a un bebé feliz».

Otro aspecto importante es el vínculo afectivo: mantener espacios de intimidad ayuda a preservar la complicidad y la conexión emocional de la pareja durante esta etapa de cambios.

Cómo cambia el deseo sexual durante los nueve meses

La libido puede experimentar variaciones a lo largo del embarazo. Algunas mujeres sienten un aumento del deseo sexual en determinados momentos, mientras que otras atraviesan períodos en los que disminuye.

Esto puede estar relacionado con diferentes factores, como las náuseas, el cansancio y los malestares físicos propios de cada etapa.

Por eso, Dickter recomienda que la pareja mantenga una comunicación abierta y respete los tiempos y las sensaciones de la mujer. Cuando no hay deseo de mantener relaciones con penetración, la intimidad también puede expresarse mediante besos, caricias y abrazos.

Lo fundamental es que ambos puedan compartir este proceso sin presiones ni sentimientos de culpa.

Relaciones sexuales durante el embarazo: qué tener en cuenta en cada trimestre

A medida que avanza la gestación, el cuerpo experimenta modificaciones que pueden influir en la comodidad durante las relaciones sexuales. La recomendación de la especialista es priorizar el bienestar de la embarazada, elegir posiciones cómodas y evitar cualquier movimiento que provoque dolor o molestias.

Primer trimestre

Durante los primeros meses pueden aparecer náuseas, mareos y cansancio, síntomas que muchas veces disminuyen el deseo sexual. Sin embargo, la ginecóloga aclara que, en un embarazo de bajo riesgo, no existe un impedimento físico para mantener relaciones sexuales.

Si la mujer tiene ganas, puede elegir las posiciones que le resulten más cómodas.

Segundo trimestre

Esta etapa suele conocerse como la «luna de miel» del embarazo. Los malestares iniciales tienden a disminuir, la energía puede recuperarse y el tamaño del abdomen todavía no suele representar una dificultad importante para moverse.

Por ese motivo, se pueden continuar utilizando las posiciones habituales, siempre que resulten confortables, indica la obstetra.

Tercer trimestre

En los últimos meses pueden aparecer molestias como mayor peso en el vientre, cansancio y dolor de espalda. En esta etapa, Dickter recomienda buscar alternativas que eviten ejercer presión sobre el abdomen.

Dos posiciones que pueden resultar cómodas son:

Mujer arriba: permite que la embarazada controle el ritmo, la profundidad y el ángulo de los movimientos, sin soportar el peso de su pareja sobre el vientre.

De costado o en posición de cucharita: ofrece un buen soporte corporal y evita la compresión abdominal.

Cuándo consultar al médico durante el embarazo

Cada mujer y cada embarazo son diferentes, por lo que las recomendaciones pueden variar de acuerdo con las condiciones particulares de salud.

Ante síntomas inusuales como sangrado, dolor o pérdida de fluidos, es importante consultar al ginecólogo obstetra. También es necesario hacerlo cuando existe alguna condición médica que pueda requerir restricciones en la actividad sexual.

En definitiva, en los embarazos de bajo riesgo, las relaciones sexuales pueden mantenerse durante los nueve meses. La clave está en respetar las sensaciones de la mujer, priorizar la comodidad y seguir las indicaciones del profesional que acompaña la gestación.