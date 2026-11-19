Quienes la conocieron la describían como una joven sociable, alegre y dedicada a sus estudios. Había terminado el colegio con honores y tenía por delante un futuro lleno de proyectos: había conseguido una beca académica completa para estudiar en la Universidad de Alabama.

Antes de comenzar esa nueva etapa, decidió viajar a Aruba con sus compañeros de Mountain Brook High School. El objetivo era disfrutar de unos días de descanso y celebrar el final de la secundaria. Pero lo que debía ser un recuerdo inolvidable terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Todo ocurrió a fines de mayo de 2005. Durante varios días, el grupo disfrutó de las playas, las excursiones y las salidas nocturnas de la isla. La noche del 29 de mayo, Natalee fue con sus amigos al local Carlos 'n Charlie's, ubicado en Oranjestad, la capital de Aruba.

De acuerdo con los testimonios reunidos durante la investigación, la adolescente salió del establecimiento en un automóvil junto a Joran van der Sloot, un joven neerlandés que residía en la isla, y los hermanos Deepak y Satish Kalpoe.

A la mañana siguiente, el 30 de mayo, Natalee no apareció en el hotel ni llegó al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Estados Unidos. Sus compañeros comenzaron a buscarla, pero nadie sabía dónde estaba.

La noticia llegó rápidamente a su familia y, en pocas horas, comenzó una búsqueda que tendría repercusión internacional.

Cuando Beth Holloway se enteró de que su hija no había regresado, viajó inmediatamente a Aruba. Desde entonces, dedicó buena parte de su vida a intentar reconstruir lo que había ocurrido aquella madrugada.

Recorrió la isla, habló con testigos, reclamó respuestas a las autoridades y participó de distintos operativos. La investigación involucró a la policía local, al FBI, a equipos de búsqueda estadounidenses y neerlandeses y a numerosos voluntarios.

Sin embargo, las pistas no alcanzaban para esclarecer el caso. Las versiones cambiaban, las sospechas se multiplicaban y el paradero de Natalee seguía siendo un misterio.

La imagen de la joven rubia comenzó a aparecer en noticieros, diarios y campañas de búsqueda. Detrás de aquella exposición mediática estaba una madre que se negaba a abandonar la esperanza de saber qué había pasado con su hija.

Desde los primeros días, las sospechas se concentraron en Joran van der Sloot, quien tenía 17 años cuando Natalee desapareció. Fue detenido e interrogado en distintas oportunidades, al igual que los hermanos Kalpoe, pero en aquel momento no se consiguieron pruebas suficientes para presentar cargos por la desaparición.

Durante los años siguientes, Van der Sloot ofreció diferentes versiones sobre lo ocurrido aquella noche. El caso tuvo un nuevo giro en 2010, cuando el joven asesinó en Perú a Stephany Flores Ramírez, una estudiante de 21 años. Por ese crimen recibió una condena de 28 años de prisión.

Pero la familia Holloway todavía esperaba una respuesta sobre el destino de Natalee. La revelación llegó en octubre de 2023. Durante una comparecencia ante un tribunal estadounidense por delitos de extorsión y fraude contra la familia de la joven, Van der Sloot reconoció haberla matado en Aruba.

Según su relato, Natalee rechazó sus insinuaciones sexuales y él la atacó violentamente. Después, aseguró, arrojó su cuerpo al mar.

La confesión permitió conocer qué había ocurrido con la adolescente y puso fin a años de incertidumbre sobre la responsabilidad de Van der Sloot. Sin embargo, sus restos nunca fueron encontrados.

El hombre recibió una condena de 20 años en Estados Unidos por extorsión y fraude contra la familia Holloway, no por el asesinato de Natalee. En paralelo, ya cumplía una pena en Perú por el crimen de Stephany Flores.

La nueva producción de Netflix recupera los momentos centrales de esta historia y suma entrevistas a Beth Holloway, amigas de Natalee, investigadores del FBI y al exsubjefe de la policía de Aruba Gerold Dompig, quien vuelve a hablar públicamente sobre el caso después de dos décadas.

A través de testimonios, imágenes de archivo y material relacionado con la investigación, la docuserie reconstruye tanto los interrogantes policiales como el recorrido de una madre que pasó años reclamando respuestas.

Pero hay un aspecto especialmente doloroso que permanece hasta hoy: aunque se conoció la confesión de Van der Sloot, la familia nunca pudo recuperar el cuerpo de Natalee ni darle una despedida.

Natalee tendría actualmente 40 años. Había terminado la secundaria, tenía una beca universitaria y estaba a punto de comenzar una vida llena de posibilidades. Su desaparición interrumpió todos esos proyectos y dejó a su familia frente a una espera que se extendió durante casi dos décadas.