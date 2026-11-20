La periodista ya es madre de dos hijos: un varón de 37 años y una hija de ocho. Ahora, a los 59, se prepara para recibir a una nueva integrante de la familia, una noticia que decidió compartir públicamente y que rápidamente generó repercusión.

Su caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la maternidad a edades más avanzadas y las posibilidades que ofrecen las técnicas de reproducción asistida. En este caso, la conservación de óvulos realizada décadas atrás fue una pieza clave para que pudiera concretar su deseo de volver a ser madre.

La revelación de Renée Hoenderkamp no solo sorprendió por el momento elegido para anunciarla, sino también por la historia personal que hay detrás. A los 59 años, la conductora confirmó que espera una hija y convirtió una transmisión habitual de televisión en uno de los momentos más comentados del día.