En las últimas horas trascendió que el propio Paredes habría decidido comunicarse con algunos periodistas que hablaron sobre el supuesto vínculo con la actriz. Entre los nombres mencionados aparecieron Ángel de Brito y Fede Flowers.

Este último confirmó que había recibido un mensaje del futbolista, aunque evitó revelar su contenido. La comunicación habría tenido un tono conciliador. "Hablamos de otras cosas", explicó el cronista de LAM.

La situación se produjo después de que Flowers compartiera un video de Paredes durante el cumpleaños de su hijo menor. El periodista había interpretado el gesto serio del jugador como una posible reacción a la filtración de su supuesto romance con la China Suárez.

Luego, contó que recibió numerosas amenazas en redes sociales, especialmente de hinchas de Boca que lo acusaban de perjudicar al capitán en la previa de una final.

Por otro lado, comenzó a circular una versión sobre un presunto mensaje privado que Paredes le habría enviado a Ángel de Brito. La información fue difundida por la cuenta de X @ladymoskigna.

Según esa publicación, el futbolista habría manifestado su enojo por los comentarios sobre él y su familia. El mensaje atribuido al jugador incluía una advertencia directa al conductor: "Yo no me meto con nadie y no jodo a nadie. No te hagas el canchero conmigo y con mi familia porque yo no soy Icardi que me vas a dedicar programas enteros. Yo te espero en la puerta del canal y quiero que repitas las boludeces que decís de mí pero en la cara".

Ángel de Brito, por su parte, no confirmó públicamente haber recibido esa comunicación. En paralelo, Bondi Live eliminó de sus redes sociales los fragmentos en los que se insinuaba que Paredes podía estar involucrado en el escándalo sentimental y que habría sido la persona vinculada con la actriz durante el comienzo de su relación con Mauro Icardi, en 2021.

Así, mientras continúan las versiones y las repercusiones mediáticas, Paredes se enfoca en la final que Boca disputará en Colombia. En su llegada a Barranquilla, el capitán volvió a tener contacto con los hinchas y protagonizó un gesto que terminó compartiendo protagonismo con la polémica que lo rodea.