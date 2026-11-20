Lionel Messi (Inter Miami): 28,3 millones de dólares.

Robert Lewandowski (Chicago Fire): 19,5 millones de dólares.

Antoine Griezmann (Orlando City): 13,9 millones de dólares.

Son Heung-Min (Los Angeles FC): 11,3 millones de dólares.

Breel Embolo (Atlanta United): 10,8 millones de dólares.

Cuánto gasta Inter Miami en salarios y qué lugar ocupa entre los clubes de la liga

El peso de las contrataciones también impactó de lleno en los presupuestos de las franquicias, según los registros con corte al 9 de octubre de 2026 y los contratos de mitad de temporada anualizados. Impulsado por Messi, figuras como Rodrigo De Paul (9,69 millones de dólares según los registros del año) y la incorporación de Casemiro a mitad de campaña, Inter Miami alcanzó una masa salarial récord de 59,4 millones de dólares.

El desembolso del conjunto de Florida duplica con comodidad lo invertido por 25 de los otros 29 equipos de la MLS. Sin embargo, esa supremacía económica no se tradujo en el liderazgo deportivo de la fase regular, ya que las Garzas finalizaron segundas en la Conferencia Este detrás de Nashville SC, ganador de la Supporters’ Shield con una nómina de apenas 24,97 millones de dólares.

Detrás de Inter Miami, los clubes con mayor gasto salarial fueron Chicago Fire (41,29 millones, traccionado por Lewandowski), Atlanta United (38,35 millones), LA Galaxy (34,91 millones) y Los Angeles FC (32,91 millones). En el extremo opuesto figura Philadelphia Union con la plantilla más austera del certamen (12,64 millones de dólares, donde su joven promesa Cavan Sullivan percibe 614.000 dólares garantizados), seguido por Sporting Kansas City (13,30 millones) y DC United (14,55 millones).