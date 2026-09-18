Los 3 errores que muchos cometen al usar desinfectantes en casa

El uso de productos desinfectantes es habitual en la limpieza del hogar, pero existen algunos errores frecuentes que pueden reducir su efectividad.
El uso de desinfectantes es habitual en el hogar, pero para que su aplicación sea efectiva es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones.
Una correcta aplicación permite aprovechar la efectividad de los productos desinfectantes.
El uso de productos desinfectantes es habitual en la limpieza del hogar, pero existen algunos errores frecuentes que pueden reducir su efectividad.
Según el canal de YouTube Ancar 3, especializado en artículos de limpieza y droguería, uno de los errores más comunes es utilizar un desinfectante directamente sobre zonas con suciedad, como mesadas, pisos y otros sectores del hogar.
Para que pueda hacer pleno efecto, primero es necesario retirar la suciedad. De lo contrario, no actuará de la manera esperada. Por eso, la limpieza debe realizarse antes de comenzar con la desinfección.
Otro error frecuente es retirar el producto inmediatamente después de colocarlo. El desinfectante no actúa de forma instantánea. Para que cumpla su función, es necesario respetar el tiempo de contacto indicado en la etiqueta por el fabricante.
No alcanza, entonces, con rociar la superficie y quitarlo enseguida. Se debe esperar durante el período especificado antes de finalizar el proceso.
El tercer error consiste en no enjuagar la superficie una vez terminado el procedimiento. Esto cobra especial importancia en lugares destinados al uso alimentario o que estarán en contacto con personas o animales.
Por ejemplo, si se utiliza un desinfectante sobre una mesada donde después se apoyarán alimentos, es necesario enjuagarla una vez cumplido el tiempo de contacto. El objetivo es evitar que queden restos químicos que puedan entrar en contacto con la comida.
También es habitual utilizar estos productos para limpiar los pisos de hogares donde viven nenes o mascotas. Si no se realiza un enjuague adecuado, tanto un nene como un animal doméstico pueden entrar en contacto directo con el biocida, algo que no es recomendable.
Por eso, además de seguir las indicaciones del fabricante, es importante respetar el tiempo de contacto y verificar si el producto requiere enjuague después de su aplicación.