Los 3 errores que muchos cometen al usar desinfectantes en casa

No alcanza, entonces, con rociar la superficie y quitarlo enseguida. Se debe esperar durante el período especificado antes de finalizar el proceso.

No enjuagar después de desinfectar

El tercer error consiste en no enjuagar la superficie una vez terminado el procedimiento. Esto cobra especial importancia en lugares destinados al uso alimentario o que estarán en contacto con personas o animales.

Por ejemplo, si se utiliza un desinfectante sobre una mesada donde después se apoyarán alimentos, es necesario enjuagarla una vez cumplido el tiempo de contacto. El objetivo es evitar que queden restos químicos que puedan entrar en contacto con la comida.

También es habitual utilizar estos productos para limpiar los pisos de hogares donde viven nenes o mascotas. Si no se realiza un enjuague adecuado, tanto un nene como un animal doméstico pueden entrar en contacto directo con el biocida, algo que no es recomendable.

Por eso, además de seguir las indicaciones del fabricante, es importante respetar el tiempo de contacto y verificar si el producto requiere enjuague después de su aplicación.