Lucas Pratto marca su primer gol en el fútbol de Paraguay

El exdelantero de River Plate, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia disputó su cuarto encuentro en el conjunto 'albinegro', que dirige el exjugador de San Lorenzo, Aureliano Torres.

El atacante Facundo Bruera (ex Brown de Adrogué) ingresó en la segunda etapa, mientras que Víctor Salazar (ex San Lorenzo) se mantuvo en el banco de relevos en Olimpia, que reúne 6 unidades en la clasificación

Por su lado, en General Caballero (7 puntos) se alistaron los también argentinos Matías Valenti (ex Villa San Carlos), Gabriel Hauche (ex Racing) y Kevin Denis (ex Sacachispas), según reprodujo 'Soccerway'

Además, Guaraní, bajo la conducción del DT Lucas Bovaglio (ex Deportivo Morón) y con los concursos de Gaspar Servio (ex Rosario Central), Agustín Manzur (ex Godoy Cruz), Felipe Salomoni (ex River Plate), Alvaro Cuello (ex Chacarita) y Paul Charpentier (ex Nueva Chicago), empató sin goles con Sportivo Ameliano, que contó con el ingreso de Marcos Martinich (ex Villa Dálmine).

Hoy jugarán Cerro Porteño-Libertad (18.15) y Sportivo Luqueño-Nacional (20.45).

Principales posiciones: Libertad 10 puntos; Guaraní 9; Sportivo Ameliano 8; Cerro Porteño (dos partidos menos) y General Caballero 7