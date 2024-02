Matan de una puñalada a un adolescente de 13 años en Neuquén y por el crimen detienen a otro menor

En tanto, esta mañana Paola, hermana de Carlos Joel Limache, dijo al canal de noticias C5N que “lo confundieron con otra persona” y que no lo pueden creer “todavía por que fue algo muy rápido, doloroso”.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en la esquina de avenida Olascoaga y Fray Mamerto Esquiú, en dicha capital provincial, por donde caminaba la víctima, identificada como Carlos Joel Limache.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino, el adolescente de 13 años fue interceptado por otros dos quienes, por motivos que aún se investigan, comenzaron a gritarle y a insultarlo.

Luego, uno de ellos extrajo un cuchillo y se lo clavó en el pecho a Limache.

El menor resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia en un auto particular a un hospital cercano, donde finalmente falleció.

Paola, hermana de la víctima, contó esta mañana a C5N, que Carlos había concurrido a la Fiesta de la Confluencia con su “otra hermana de 20 años, la pareja y la familia de la pareja”.

“Ellos estaban comprando pan y fiambre para hacerse ‘sánguches’, porque habían terminado de salir de la fiesta, de ver Callejero Fino, y se cruzaron a un almacén”, relató la joven.

Luego, añadió: “Estos chicos venían gritando y fueron a bardear al hermano de la pareja de mi hermana, mi cuñado sale a ver por qué lo estaban bardeando. En una de esas se acercó mi hermanito atrás para ver y se acercan otras personas, directamente a apuñalar a mi hermano en el medio del tórax”.

“Lo confundieron con otra persona”, afirmó Paola, ya que contó que en ningún momento se cruzaron con ellos, en ningún momento tuvieron contacto, roces, nada, fue algo que pasó justamente en el almacén”.

En ese sentido, agregó: “El chico este que apuñalo a mi hermano ahí, dentro de la (Fiesta de la) Confluencia estaba buscando pelea por otro lado, con otra gente, era él el que buscaba pelea, conflicto”.

Por otro lado, la hermana del adolescente asesinado señaló que el lugar del hecho “estaba lleno de gente, estaba la Policía ahí, pero ellos dijeron que no se podía hacer nada, no lo podían trasladar porque no tenían una orden para llevarlo. Lo trasladó un auto particular, que se ofreció a llevarlo porque mi hermano se estaba desangrando en el piso, cuando estaba rodeado de policías, rodeado de gente, que estaban todos de testigo viendo lo que había pasado”.

“Había ambulancias, pero no se acercaron a asistir a mi hermano”, cuestionó Paola, y concluyó: “No lo podemos creer todavía porque fue algo muy rápido, doloroso, tenía un futuro por delante”.

En tanto, en el marco de la investigación por el crimen del adolescente la Policía detuvo a otro, quien acompañaba al homicida al momento de la agresión.

A raíz de ello, ayer a la tarde se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, donde el fiscal de delitos juveniles, Germán Martín, expuso la acusación.

El fiscal Martín imputó al adolescente del delito de “homicidio simple” y pidió su arresto excepcional por un plazo de 10 días.

Finalmente, el juez del fuero juvenil que dirigió la audiencia avaló la acusación llevada adelante por el representante del MPF y convalidó el pedido de arresto excepcional del imputado.