Making Marie Antoinette, el fascinante documental de Eleanor Coppola que revela los secretos detrás de la creación de María Antonieta, la icónica película de Sofia Coppola protagonizada por Kirsten Dunst, llega a MUBI.
A 20 años de su estreno, esta producción descubre imágenes inéditas y detalles exclusivos del rodaje en el Palacio de Versalles. Mirá un adelanto y cuándo se estrena en MUBI.
MUBI anuncia el estreno en streaming del documental "Making Marie Antoinette". (Foto: Gentileza MUBI)
Making Marie Antoinette, el fascinante documental de Eleanor Coppola que revela los secretos detrás de la creación de María Antonieta, la icónica película de Sofia Coppola protagonizada por Kirsten Dunst, llega a MUBI.
A 20 años de su estreno, esta producción descubre imágenes inéditas y detalles exclusivos del rodaje en el Palacio de Versalles, ofreciendo una mirada privilegiada al universo creativo de una de las cineastas más influyentes de su generación.
MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, se complace en anunciar que Making Marie Antoinette, el íntimo documental de Eleanor Coppola, se estrenará en exclusiva en MUBI a partir del 6 de noviembre de 2026, tras su paso por la 70° edición del BFI London Film Festival.
En 2005, Sofia Coppola (Lost in Translation, Priscilla) rodó su tercer largometraje, María Antonieta, protagonizado por Kirsten Dunst (Melancholia, The Power of the Dog) y Jason Schwartzman (The Grand Budapest Hotel, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes), en el Palacio de Versalles, siendo la primera producción en obtener un permiso especial para filmar allí.
Su madre, la aclamada documentalista Eleanor Coppola, la acompañó en el rodaje y filmó cerca de 80 horas de metraje, centrándose en el proceso de creación de la película. Este año, para conmemorar el 20 aniversario del estreno de Marie Antoinette y cumplir los deseos de su madre, Sofia Coppola editó el material inédito.
El documental Making Marie Antoinette muestra la maestría técnica que se empleó en la película, el trabajo de la legendaria diseñadora de vestuario Milena Canonero y cómo era ser una joven directora en aquella época. El resultado es una mirada fascinante al proceso de realización de esta película emblemática y un retrato familiar inesperadamente íntimo.
En la película, la voz de Eleanor Coppola es interpretada por la nominada al Oscar® Diane Lane, quien lee fragmentos de los diarios de Eleanor en los que habla de sus experiencias en el set y reflexiona sobre su relación con su hija.
La génesis de Making Marie Antoinette surgió del vínculo creativo entre Eleanor y Sofia Coppola, madre e hija. Durante el rodaje de Marie Antoinette, Eleanor capturó la intimidad del proceso creativo de su hija.
“Grabó 80 horas en el set con nosotros, moviéndose con sigilo y enfocándose en lo que le llamaba la atención, logrando captar imágenes que solo ella podía obtener”, recordó Sofia Coppola.
Durante la pandemia, ambas redescubrieron estas grabaciones, que revelan el inmenso trabajo detrás de la película y los desafíos de una joven directora. “Espero que quienes disfruten de la película puedan sentir lo que significaba estar en aquel set y lo que suponía defender una perspectiva femenina en una época en la que eso no era lo habitual”, expresó la cineasta.
Asimismo, Sofía Coppola remarcó qué fue lo más emotivo de este proceso que la reconectó con los inicios de su arte y con la perspectiva de Eleanor: “Ella estaba en el set como cineasta y también como mi madre, así que me emocionó mucho volver a revisar el material y ver nuestro rodaje a través de sus ojos”.