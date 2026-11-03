MUBI anuncia el estreno en streaming del documental "Making Marie Antoinette"

Su madre, la aclamada documentalista Eleanor Coppola, la acompañó en el rodaje y filmó cerca de 80 horas de metraje, centrándose en el proceso de creación de la película. Este año, para conmemorar el 20 aniversario del estreno de Marie Antoinette y cumplir los deseos de su madre, Sofia Coppola editó el material inédito.

El documental Making Marie Antoinette muestra la maestría técnica que se empleó en la película, el trabajo de la legendaria diseñadora de vestuario Milena Canonero y cómo era ser una joven directora en aquella época . El resultado es una mirada fascinante al proceso de realización de esta película emblemática y un retrato familiar inesperadamente íntimo.

En la película, la voz de Eleanor Coppola es interpretada por la nominada al Oscar® Diane Lane, quien lee fragmentos de los diarios de Eleanor en los que habla de sus experiencias en el set y reflexiona sobre su relación con su hija.

EL FUERTE LAZO ENTRE SOFIA Y ELEANOR COPPOLA, EL CORAZÓN DEL DOCUMENTAL

La génesis de Making Marie Antoinette surgió del vínculo creativo entre Eleanor y Sofia Coppola, madre e hija. Durante el rodaje de Marie Antoinette, Eleanor capturó la intimidad del proceso creativo de su hija.

“Grabó 80 horas en el set con nosotros, moviéndose con sigilo y enfocándose en lo que le llamaba la atención, logrando captar imágenes que solo ella podía obtener”, recordó Sofia Coppola.

Durante la pandemia, ambas redescubrieron estas grabaciones, que revelan el inmenso trabajo detrás de la película y los desafíos de una joven directora. “Espero que quienes disfruten de la película puedan sentir lo que significaba estar en aquel set y lo que suponía defender una perspectiva femenina en una época en la que eso no era lo habitual”, expresó la cineasta.

Asimismo, Sofía Coppola remarcó qué fue lo más emotivo de este proceso que la reconectó con los inicios de su arte y con la perspectiva de Eleanor: “Ella estaba en el set como cineasta y también como mi madre, así que me emocionó mucho volver a revisar el material y ver nuestro rodaje a través de sus ojos”.

Tráiler adelanto de Making Marie Antoinette en MUBI