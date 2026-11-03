Siete vuelos en Europa recibieron amenazas de bomba y tuvieron que activar protocolos de seguridad en cuatro países

Un avión de SAS que volaba desde Copenhague aterrizó después de recibir una amenaza de bomba en el Aeropuerto Chopin de Varsovia, Polonia. (Foto: Reuters)

El aeropuerto de Modlin suspendió temporalmente sus operaciones luego de recibir la alerta, aunque retomó la actividad menos de dos horas después. En tanto, Varsovia-Chopin continuó funcionando, si bien una de sus pistas permaneció cerrada durante el operativo.

Una amenaza en un vuelo hacia Murcia

Otro de los episodios involucró a un avión de Ryanair que había partido de Manchester, en el Reino Unido, con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en el sureste de España. La amenaza recibida a bordo activó un protocolo de emergencia y motivó la conformación de un comité de crisis en las instalaciones.

La aeronave aterrizó a las 10:50 y, a partir de ese momento, se desplegó un operativo integrado por servicios de emergencia, efectivos de la Policía Nacional y especialistas de los Tedax, el equipo encargado de la desactivación de artefactos explosivos.

Otro de los episodios involucró a un avión de Ryanair que había partido de Manchester, en el Reino Unido, con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, España. (Foto: Reuters)

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, informó que los especialistas inspeccionaron el avión y no encontraron explosivos, por lo que la amenaza fue descartada. Los 114 pasajeros y los siete tripulantes desembarcaron y quedaron sujetos a los controles de seguridad correspondientes.

Dos vuelos con destino a Roma también recibieron alertas

La serie de amenazas también alcanzó a dos aviones de Ryanair que se dirigían a Roma desde Lisboa y Dublín. En este último caso, la aeronave fue escoltada por las Fuerzas Aéreas italianas hasta completar el aterrizaje.

Una vez en el aeropuerto de Roma-Fiumicino, las autoridades revisaron los aviones, los equipajes y a los pasajeros. Los procedimientos finalizaron sin que se encontraran explosivos.

Bulgaria reforzó las medidas de seguridad

En Bulgaria se registraron otras dos amenazas. Una afectó a un vuelo de Wizz Air procedente de Bérgamo, con 176 pasajeros a bordo, mientras que la otra involucró a un avión de Ryanair que había partido de Dublín con 185 pasajeros. La información fue confirmada por el Ministerio de Transportes búlgaro.

Las dos aeronaves aterrizaron sin inconvenientes y fueron inspeccionadas por los equipos de seguridad, que tampoco encontraron explosivos. Inicialmente, se había informado que las alertas en ese aeropuerto involucraban solamente a un avión que supuestamente había despegado de Tel Aviv.

El secretario jefe del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, señaló que, por el momento, no existen indicios que permitan vincular los episodios con un intento de atentado terrorista. En declaraciones a la radio pública BNR, también informó que se reforzaron las medidas de seguridad.

Además, Nikolov indicó que durante la jornada se recibieron amenazas de bomba contra distintas instituciones de varias ciudades del país, entre ellas escuelas, tribunales, juzgados y oficinas municipales.