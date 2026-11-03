Luis Ventura no se guardó nada tras el escándalo en APTRA y fulminó a Marcelo Polino con una dura frase

“Vamos a rendir, no al socio, sí a la IGJ, para que visualice lo que puede llegar a estar mal y ver de qué manera corregimos, en caso de que haya algo que esté mal, o seguir el mismo camino si está todo bien”, sostuvo.

Sin embargo, más allá de su disposición a responder ante el organismo, Luis Ventura dejó en evidencia su malestar por la presentación realizada por Marcelo Polino y puso el foco en los años que lleva como socio de APTRA.

“Tiene 30 años de socio, ¿se acordó ahora de denunciar esto? Yo creo que detrás de todo esto hay un montón de gente que quiere joder a APTRA, a los socios. Y hay una entidad que está haciendo bien las cosas”, lanzó sin vueltas.

Pero eso no fue todo. El periodista resumió su enojo con una frase contundente: “Me molesta la mala leche”.

Finalmente, cuando el cronista de Intrusos quiso saber si estaría dispuesto a mantener una charla con Polino y le preguntó si compartiría un café con él, Ventura volvió a recurrir a la ironía para dejar en claro que la relación entre ambos estaría quebrada. “Lo voy a mandar a probar el café por las dudas”, sentenció filoso.

Por qué Marcelo Polino denunció a Aptra y a la gestión de Luis Ventura

El conflicto interno en Aptra escaló a un nivel institucional. Varias semanas atrás, Marcelo Polino presentó un reclamo ante la Inspección General de Justicia (IGJ) contra la entidad que entrega los Premios Martín Fierro, presidida por Luis Ventura, por una supuesta falta de transparencia en el acceso a la documentación económica de la asociación.

Según explicó el periodista, el estatuto de Aptra establece que los socios deben poder revisar los balances y demás documentación al menos 15 días antes de la Asamblea General Ordinaria. Polino sostuvo que esa información no estuvo disponible en tiempo y forma antes de la asamblea celebrada el 30 de julio de 2026. En declaraciones públicas, el conductor aclaró que no pedía una auditoría ni acusaba por irregularidades concretas: su reclamo era poder ver los números antes de pronunciarse.

La respuesta judicial fue contundente. La IGJ, mediante la resolución 862/2026, declaró irregular e ineficaz la Asamblea General Ordinaria y anuló las decisiones que allí se habían tomado. Además, intimó a Aptra y, según trascendió, designaría en los próximos días un veedor para analizar las finanzas de la entidad.

Luis Ventura salió a defender su gestión y rechazó cualquier sospecha de mala administración. Atribuyó posibles fallas en los números a la inactividad durante la pandemia, los cambios de personal y la incorporación de profesionales que, aseguró, podrían no conocer a fondo el funcionamiento de la institución.

Más allá de las explicaciones, el episodio profundizó la ruptura entre Polino y Ventura, que se cruzaron públicamente en las últimas semanas. Así las cosas, lo cierto es que el caso deja a Aptra bajo la lupa de la Justicia y abre un nuevo capítulo en la interna de una de las entidades más influyentes del espectáculo argentino.