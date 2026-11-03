Migue Granados confesó qué se animo a hacer tras la muerte de su mamá: "Empecé a..."

"Ahí es como que uff sentí como una libertad. Me empecé a animar a hacer otros tipos de chistes al aire, que antes no hacía porque ella me estaba mirando, chistes fuertes. Hablar de marihuana libremente. Ya era grande pero tu vieja es tu vieja toda la vida. Hay algo”, reflexionó Migue Granados.

Migue Granados recordó la costumbre que tenía su mamá

En la entrevista, Migue Granados recordó con emoción la acción de su madre Mariana de llamarlo a diario en las primeras horas del día y que reflejaba el sentimiento que los unía.

“Mi vieja me llamaba todos los días a la mañana para despertarme porque quería, no porque era un nene. Y ahí hay algo que pasa que te hace crecer un toque porque perdiste algo que es tu torre de control animal de la vida, como la nave que va a la luna y desprende algo en un momento y queda algo así (señala algo pequeño)”, analizó el conductor de Olga.

Y cerró reflexionando acerca de la importancia que tiene una madre para cualquier persona y lo que implica su ausencia: "Perder a tu mamá te hace crecer de golpe sin importar la edad que tengas porque perdes a la torre de control de la vida”, concluyó.