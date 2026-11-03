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A CORAZÓN ABIERTO

Migue Granados confesó qué se animo a hacer tras la muerte de su mamá: "Empecé a..."

El conductor Migue Granados recordó a su mamá y dio detalles del cambio que significó en su vida su pérdida hace casi diez años.

3 nov 2026, 15:25
Migue Granados confesó qué se animo a hacer tras la muerte de su mamá: Empecé a...

Migue Granados confesó qué se animo a hacer tras la muerte de su mamá: "Empecé a..."

Migue Granados confesó qué se animo a hacer tras la muerte de su mamá: Empecé a...

Migue Granados confesó qué se animo a hacer tras la muerte de su mamá: "Empecé a..."

Migue Granados abrió su corazón en una entrevista donde habló de la pérdida de su mamá Mariana, los recuerdos con ella y las cosas que se animó a hacer en público tras su partida.

Durante su visita al streaming La Sillita, el conductor de Olga se refirió a cómo transitó la muerte de su madre hace casi diez años y qué cambios trajo ese duro momento también a nivel laboral.

“Mi mamá falleció hace 10 años, ella me tuvo muy de joven y falleció con 49 años, casi la edad que tengo yo, faltan 9 años”, comenzó Migue Granados su relato.

En el emotivo recuerdo de su madre, el conductor remarcó cómo ese momento además repercutió también en cambios a la hora de expresarse en público y poder soltarse un poco más.

"Ahí es como que uff sentí como una libertad. Me empecé a animar a hacer otros tipos de chistes al aire, que antes no hacía porque ella me estaba mirando, chistes fuertes. Hablar de marihuana libremente. Ya era grande pero tu vieja es tu vieja toda la vida. Hay algo”, reflexionó Migue Granados.

Migue Granados recordó la costumbre que tenía su mamá

En la entrevista, Migue Granados recordó con emoción la acción de su madre Mariana de llamarlo a diario en las primeras horas del día y que reflejaba el sentimiento que los unía.

“Mi vieja me llamaba todos los días a la mañana para despertarme porque quería, no porque era un nene. Y ahí hay algo que pasa que te hace crecer un toque porque perdiste algo que es tu torre de control animal de la vida, como la nave que va a la luna y desprende algo en un momento y queda algo así (señala algo pequeño)”, analizó el conductor de Olga.

Y cerró reflexionando acerca de la importancia que tiene una madre para cualquier persona y lo que implica su ausencia: "Perder a tu mamá te hace crecer de golpe sin importar la edad que tengas porque perdes a la torre de control de la vida”, concluyó.

     

 

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