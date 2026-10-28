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Los imperdibles estrenos de MUBI en noviembre de 2026: The Curse, Making Marie Antoinette y El Deshielo

MUBI reveló su programación de noviembre, que incluye imperdibles estrenos para los amantes del cine de autor. Mirá cuáles son.

Los imperdibles estrenos de MUBI en noviembre de 2026: The Curse

Los imperdibles estrenos de MUBI en noviembre de 2026: The Curse, Making Marie Antoinette y El Deshielo. (Foto: Gentileza Prensa)

MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, anuncia sus estrenos de noviembre de 2026. Entre los destacados del mes se encuentran Making Marie Antoinette, el íntimo documental de Eleanor Coppola que revela el detrás de cámaras de una de las películas más emblemáticas de su hija, Sofia Coppola; The Curse, la irreverente serie creada por Nathan Fielder y Benny Safdie, protagonizada por la ganadora del Óscar® Emma Stone; y El Deshielo, la inquietante película de Manuela Martelli, seleccionada por Chile para competir por el Óscar® 2027.

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Además, llegan a la plataforma Love Letters, la sensible ópera prima de Alice Douard sobre el amor y la maternidad; Músicas, el documental de Lila Avilés; y Taxi Moto, de Gaël Kamilindi. La programación se completa con la colección "Persecución: thrillers de asesinos de Corea del Sur", que incluye Train to Busan; la selección especial "Ficunam: cruzar el umbral"; las irreverentes comedias de Quentin Dupieux; la colección de cine policial "Wanted!"; y la aclamada "Trilogía de la luz" del cineasta chileno Patricio Guzmán.

MAKING MARIE ANTOINETTE

  • ESTRENO: 6 DE NOVIEMBRE

En Making Marie Antoinette, Eleanor Coppola documenta el rodaje de la película de su hija, Sofia Coppola, quien a los 34 años enfrentaba el desafío de dirigir una de sus obras más emblemáticas. Entre los detalles del set y los momentos detrás de cámaras, este documental ofrece una mirada íntima al proceso creativo de la cineasta, así como a la experiencia de una madre que observa a su hija abrirse camino en el cine. Un homenaje muto entre dos grandes mujeres y una entrañable complicidad madre e hija.

THE CURSE

  • ESTRENO: 19 DE NOVIEMBRE

Creada por Nathan Fielder y Benny Safdie, The Curse es una serie que combina la sátira social con el humor incómodo y lo inquietante. Emma Stone, Nathan Fielder, el mismo Safdie, se unen para dar vida a esta historia en la que los recién casados, Whitney y Asher intentan impulsar un proyecto inmobiliario sustentable mientras graban un reality y enfrentan acusaciones de gentrificación. Sin embargo, una supuesta maldición pone a prueba sus convicciones y su matrimonio, desdibujando los límites entre la ambición, las buenas intenciones y la explotación.

LOVE LETTERS

  • ESTRENO: 13 DE NOVIEMBRE

Love Letters, ópera prima de la cineasta francesa Alice Douard, explora las barreras que el prejuicio y la burocracia imponen sobre los vínculos familiares. Mientras Céline y Nadia esperan el nacimiento de su primera hija, Céline debe enfrentarse a un sistema que se resiste a reconocer su lugar en la vida de la niña. Con una mirada sensible, esta historia aborda el amor, la maternidad y el derecho a construir una familia frente a las convenciones sociales.

EL DESHIELO

  • ESTRENO: 13 DE NOVIEMBRE

Mientras la nación se recupera de décadas de dictadura militar, El Deshielo, dirigida por Manuela Martelli, aparece para desenterrar secretos familiares y nacionales largamente ocultos. Tras la desaparición de Hanna, una joven esquiadora alemana en Chile, Martelli logra dar cuerpo al silencio de una nación que ha debido hacer caso omiso frente a la injusticia. Luego su paso por el 79 Festival de Cannes y el 74 Festival de San Sebastián, la película se posiciona como la seleccionada de Chile para los premios Óscar 2027.

TAXI MOTO

  • ESTRENO: 27 DE NOVIEMBRE

Dirigida y actuada por Gaël Kamilindi, el cortometraje Taxi Moto sigue la historia de un cineasta obligado a replantear su película sobre una historia de amor entre dos hombres, luego de restricciones en su país de origen. Una propuesta contra la censura que formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cine de Berlín 2026.

COLECCIÓN “PERSECUCIÓN: THRILLERS DE ASESINOS DE COREA DEL SUR”: TRAIN TO BUSAN

  • ESTRENO: 3 DE NOVIEMBRE

Persecución: thrillers de asesinos de Corea del Sur presenta una curaduría de historias de tensión y violencia que exploran los límites de la supervivencia. En Train to Busan, de Yeon Sang-ho, un viaje cotidiano se convierte en una lucha desesperada cuando un virus zombi se propaga entre los pasajeros. Atrapados y rodeados por el caos, un padre y su hija deberán enfrentarse al horror mientras la humanidad revela su lado más vulnerable.

COLECCIÓN “FICUNAM: CRUZAR EL UMBRAL”

  • ESTRENO: 5 DE NOVIEMBRE

Cruzar el Umbral reúne cinco propuestas del cine contemporáneo internacional en colaboración con FICUNAM. ROLLE WORKSHOP, A JOURNEY explora las huellas del universo creativo de Jean-Luc Godard, mientras THE LAKE retrata a una pareja que pone a prueba su relación en una exigente regata. EL LEÓN recupera la memoria de la violencia política en Colombia y ELEGY FOR THE FORGOTTEN, ON AN ENDLESS WAR que reflexiona sobre la represión en Irán y el control de las imágenes. Por su parte, UN RÍO Y UNA REINA observa las amenazas que enfrentan los ecosistemas de una región montañosa de España.

COLECCIÓN “AVENTURA ALOCADA: LAS COMEDIAS DE QUENTIN DUPIEUX”

  • ESTRENO: 6 DE NOVIEMBRE

La colección "Aventura Alocada: las comedias de Quentin Dupieux" reúne el humor absurdo y las situaciones impredecibles del cineasta francés. En FUMAR CAUSA TOS, cinco justicieros conocidos como TABAC FORCE enfrentan a una tortuga demoníaca y son enviados a un retiro espiritual para recuperar la cohesión de su equipo. Con su imaginación desbordada y su humor surrealista, Dupieux transforma una premisa insólita en una sátira disparatada de las convenciones del cine de superhéroes.

MÚSICAS

  • ESTRENO: 13 DE NOVIEMBRE

Músicas, de la cineasta mexicana Lila Avilés, acompaña a Mujeres del Viento Florido, una banda filarmónica femenina liderada por Leticia Gallardo que reúne a mujeres de más de 60 comunidades indígenas de México. Desde las montañas de Oaxaca hasta la Ciudad de México, su recorrido celebra la identidad y la resistencia frente a siglos de persecución y una escena dominada por hombres.

COLECCIÓN “WANTED!: PELÍCULAS POLICIALES: THE CRIMSON RIVERS”

  • ESTRENO: 20 DE NOVIEMBRE

En esta imperdible colección se podrá ver The Crimson Rivers, dirigida por Mathieu Kassovitz, film que convierte la investigación de un brutal asesinato en una trama de secretos y conspiraciones. Mientras dos policías siguen pistas que parecen no tener relación, Kassovitz construye un thriller oscuro donde el aislamiento, los privilegios y las obsesiones humanas esconden una verdad mucho más perturbadora.

TRIOLOGÍA DE LA LUZ

  • ESTRENO: 27 DE NOVIEMBRE

La Trilogía de la luz conjunta tres documentales de Patricio Guzmán que exploran la memoria y la historia de Chile a través de sus paisajes. NOSTALGIA DE LA LUZ conecta la búsqueda astronómica con la de los desaparecidos durante la dictadura, mientras EL BOTÓN DE NÁCAR recupera las voces de los pueblos indígenas a través del agua. En LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS, los Andes se convierten en testigos de las heridas del pasado político del país.

En pocas palabras

  • MUBI estrena: La plataforma revela su programación de noviembre con estrenos como "The Curse", "Making Marie Antoinette" y "El Deshielo".
  • Destacados del mes: Incluyen documentales íntimos, series irreverentes y películas aclamadas por la crítica internacional.
  • Contenido variado: La oferta se completa con colecciones temáticas de cine de género y retrospectivas de autores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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