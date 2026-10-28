Los imperdibles estrenos de MUBI en noviembre de 2026: The Curse, Making Marie Antoinette y El Deshielo

LOVE LETTERS

ESTRENO: 13 DE NOVIEMBRE

Love Letters, ópera prima de la cineasta francesa Alice Douard, explora las barreras que el prejuicio y la burocracia imponen sobre los vínculos familiares. Mientras Céline y Nadia esperan el nacimiento de su primera hija, Céline debe enfrentarse a un sistema que se resiste a reconocer su lugar en la vida de la niña. Con una mirada sensible, esta historia aborda el amor, la maternidad y el derecho a construir una familia frente a las convenciones sociales.

EL DESHIELO

ESTRENO: 13 DE NOVIEMBRE

Mientras la nación se recupera de décadas de dictadura militar, El Deshielo, dirigida por Manuela Martelli, aparece para desenterrar secretos familiares y nacionales largamente ocultos. Tras la desaparición de Hanna, una joven esquiadora alemana en Chile, Martelli logra dar cuerpo al silencio de una nación que ha debido hacer caso omiso frente a la injusticia. Luego su paso por el 79 Festival de Cannes y el 74 Festival de San Sebastián, la película se posiciona como la seleccionada de Chile para los premios Óscar 2027.

TAXI MOTO

ESTRENO: 27 DE NOVIEMBRE

Dirigida y actuada por Gaël Kamilindi, el cortometraje Taxi Moto sigue la historia de un cineasta obligado a replantear su película sobre una historia de amor entre dos hombres, luego de restricciones en su país de origen. Una propuesta contra la censura que formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cine de Berlín 2026.

COLECCIÓN “PERSECUCIÓN: THRILLERS DE ASESINOS DE COREA DEL SUR”: TRAIN TO BUSAN

ESTRENO: 3 DE NOVIEMBRE

Persecución: thrillers de asesinos de Corea del Sur presenta una curaduría de historias de tensión y violencia que exploran los límites de la supervivencia. En Train to Busan, de Yeon Sang-ho, un viaje cotidiano se convierte en una lucha desesperada cuando un virus zombi se propaga entre los pasajeros. Atrapados y rodeados por el caos, un padre y su hija deberán enfrentarse al horror mientras la humanidad revela su lado más vulnerable.

COLECCIÓN “FICUNAM: CRUZAR EL UMBRAL”

ESTRENO: 5 DE NOVIEMBRE

Cruzar el Umbral reúne cinco propuestas del cine contemporáneo internacional en colaboración con FICUNAM. ROLLE WORKSHOP, A JOURNEY explora las huellas del universo creativo de Jean-Luc Godard, mientras THE LAKE retrata a una pareja que pone a prueba su relación en una exigente regata. EL LEÓN recupera la memoria de la violencia política en Colombia y ELEGY FOR THE FORGOTTEN, ON AN ENDLESS WAR que reflexiona sobre la represión en Irán y el control de las imágenes. Por su parte, UN RÍO Y UNA REINA observa las amenazas que enfrentan los ecosistemas de una región montañosa de España.

COLECCIÓN “AVENTURA ALOCADA: LAS COMEDIAS DE QUENTIN DUPIEUX”

ESTRENO: 6 DE NOVIEMBRE

La colección "Aventura Alocada: las comedias de Quentin Dupieux" reúne el humor absurdo y las situaciones impredecibles del cineasta francés. En FUMAR CAUSA TOS, cinco justicieros conocidos como TABAC FORCE enfrentan a una tortuga demoníaca y son enviados a un retiro espiritual para recuperar la cohesión de su equipo. Con su imaginación desbordada y su humor surrealista, Dupieux transforma una premisa insólita en una sátira disparatada de las convenciones del cine de superhéroes.

MÚSICAS

ESTRENO: 13 DE NOVIEMBRE

Músicas, de la cineasta mexicana Lila Avilés, acompaña a Mujeres del Viento Florido, una banda filarmónica femenina liderada por Leticia Gallardo que reúne a mujeres de más de 60 comunidades indígenas de México. Desde las montañas de Oaxaca hasta la Ciudad de México, su recorrido celebra la identidad y la resistencia frente a siglos de persecución y una escena dominada por hombres.

COLECCIÓN “WANTED!: PELÍCULAS POLICIALES: THE CRIMSON RIVERS”

ESTRENO: 20 DE NOVIEMBRE

En esta imperdible colección se podrá ver The Crimson Rivers, dirigida por Mathieu Kassovitz, film que convierte la investigación de un brutal asesinato en una trama de secretos y conspiraciones. Mientras dos policías siguen pistas que parecen no tener relación, Kassovitz construye un thriller oscuro donde el aislamiento, los privilegios y las obsesiones humanas esconden una verdad mucho más perturbadora.

TRIOLOGÍA DE LA LUZ

ESTRENO: 27 DE NOVIEMBRE

La Trilogía de la luz conjunta tres documentales de Patricio Guzmán que exploran la memoria y la historia de Chile a través de sus paisajes. NOSTALGIA DE LA LUZ conecta la búsqueda astronómica con la de los desaparecidos durante la dictadura, mientras EL BOTÓN DE NÁCAR recupera las voces de los pueblos indígenas a través del agua. En LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS, los Andes se convierten en testigos de las heridas del pasado político del país.