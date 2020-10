Pandemia, economía e inmigración: los principales puntos del último debate entre Trump y Biden

De cara a las elecciones, se realizó el último debate presidencial. (Foto AP / Patrick Semansky, archivo)

Cuando restan solo 12 días para las elecciones, Donald Trump y Joe Biden protagonizaron el último debate como candidatos a presidente de los Estados Unidos. La gestión de la pandemia, el crecimiento económico y la política migratoria fueron los principales puntos que abordaron quienes aspiran a la Casa Blanca.

Tras recuperarse del coronavirus, Trump de 74 años y Biden de 77 mantuvieron un debate donde los tiempos acordados lograron respetarse y las interrupciones no modificaron el fondo de las discusiones.

Trump se mostró confiado en que el país está "dando la vuelta a la pandemia, se va a acabar", sostuvo que los estadounidenses "están aprendiendo a vivir" con el virus y aseguró que "no hay otra opción que abrir la economía".

"No podemos encerrar en un sótano como hace Joe", desafió el mandatario, por lo que Biden replicó: "Dice que estamos aprendiendo a vivir con él (el virus) pero estamos aprendiendo a morir por él". "Cualquiera que sea responsable de no poder controlar esta pandemia no debería ser el presidente de Estados Unidos", dijo y advirtió que el país se encamina "a un invierno oscuro".

Uno de los momentos más tensos fue cuando los candidatos protagonizaron acusaciones cruzadas al hablar son las denuncias de los servicios de inteligencia y los intentos de interferencia electoral de China, Rusia e Irán.

"Cualquiera que se meta con las elecciones va a sufrir el costo...pero lo voy a decir...a su abogado, (Rudolph) Giulani le dan información de Rusia para que yo no sea electo presidente de Estados Unidos porque ellos me conocen y yo los conozco", acusó Biden. Por lo que el actual Presidente respondió: "Joe ganaste millones con China y Rusia. En cambio, conmigo, nunca hubo un presidente más duro con China. Impuse sanciones y aranceles".

Al hablar sobre la política exterior, Trump ponderó sus negociaciones con Corea del Norte -"No hay una guerra ahora", por lo que Biden señaló: "La razón por la que Kim (Jong-un) no se reunía con Barack Obama fue porque le dijimos que íbamos a discutir la desnuclearización. Yo me reuniría con él, si se comprometiera a eso".

En cuanto al sistema de salud, ex vicepresidente adelantó que impulsará una opción de cobertura garantizada por el Estado. "Creo que la salud es un derecho, no un privilegio", dijo, por lo que Trump lo acusó de proponer "una salud socialista". "Estuvo décadas en el Senado y ocho años en la Vicepresidencia no hace tanto y no hizo nada de lo que está prometiendo ahora", afirmó.

"Dentro de los primeros 100 días de Gobierno voy a mandar al Congreso un proyecto de ley para crear una posibilidad de regularización para 11 millones de inmigrantes", prometió Biden al referirse a la política migratoria. Mientras que el actual Presidente defendió su gestión y afirmó: "Solo las personas con un coeficiente intelectual bajo van a volver" a intentar ingresar a Estados Unidos.

Para finalizar, Trump volvió a desestimar el plan ambiental de luchar contra el cambio climático de la oposición, porque "destruirá la economía" y la energía eólica "mata a todos los pájaros", mientras que Biden apoyó una "transición" energética.