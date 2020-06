Trump agradeció a un "enemigo" del Papa en el Vaticano por el apoyo dado en la crisis social tras la muerte de Floyd

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció el apoyo que recibió por parte de Carlo María Viganó, durante los momentos de violencia social tras el asesinato de George Floyd.

El arzobispo italiano tuvo su último cargo como nuncio apostólico en Estados Unidos (entre 2011 y 2016). Antes, ocupó varios cargos en la curia vaticana y es uno de los críticos más férreos a los cambios impuestos por el Papa Francisco desde que llegó al trono de San Pedro.

Viganó le envió una carta a Trump donde dice que los disturbios de los últimos días en los Estados Unidos "son parte de un complot político".

El mensaje de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: captura de Twitter).

"Me siento tan honrado por la increíble carta que me envió el arzobispo Viganó. ¡Espero que todo el mundo -ya sea religioso o no- la lea!", escribió el mandatario norteamericano en un tuit.

El mensaje de Trump viene acompañado de un enlace al portal estadounidense católico y ultraconservador "Lifesite", que publica la carta del prelado italiano, con fecha del 7 de junio.

El exnuncio ante EE.UU. envió una carta de apoyo a Trump durante las revueltas por la muerte de Floyd (Foto: AFP).

Viganó critica el confinamiento durante la pandemia y justifica la represión de los disturbios que estallaron en Estados Unidos a raíz de la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco

Ultraconservador, el arzobispo logró repercusión mundial cuando llegó a pedir la dimisión del papa Francisco en agosto de 2018. Publicó, en el mismo sitio web, una lista de acusaciones durante su gestión de los abusos sexuales en la Iglesia.

El arzobispo Viganó pidió la dimisión del Papa Francisco por rechazar sus reformas (Foto: AFP).

Viganó consideró que los disturbios y las críticas contra el presidente "forman parte de una narración orquestada" para "legitimar la violencia y el crimen". Que tiene como fin principal el nacimiento de "un nuevo orden mundial" inspirado en "los ideales masónicos" y anticristianos.

Para el arzobispo Viganó, las protestas raciales fueron una "campaña política" contra Trump (Foto: archivo).

Para el exembajador del Vaticano, los disturbios de las últimas semanas han sido "provocados" para revertir la imagen de "una represión, legítima, que podría ser condenada como una agresión injustificada contra la población".

Ya durante el mes de mayo, en consonancia con la política de Trump de ir a una apertura de la vida social y económica de los Estados Unidos, le había solicitado retomar el culto en las iglesias. Esa práctica, afectada por la cuarentena, atacaba la libertad religiosa, según Viganó.