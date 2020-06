Trump continúa su "duelo" con Twitter mientras Florida ya es el nuevo epicentro del COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió la tercera "amonestación" por parte de la red social Twitter por el contenido de sus mensajes. Sin embargo, la red social decidió publicarlo de todos modos -con una advertencia- por considerarlo de "interés público".

Trump escribió: "Nunca habrá una 'zona autónoma' en Washington D.C. mientras sea su presidente. ¡Si lo intentan se encontrarán con una fuerza seria!". La dura advertencia del mandatario estaba relacionada con la iniciativa de un grupo de ciudadanos de Seattle, que decidió denominar "zona autónoma" y ocupar un sector de un barrio de esa ciudad. Sin embargo, la policía los desalojó.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!