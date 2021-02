Afirman que podría adelantarse la llegada a la Argentina de más de 20 millones de dosis de la vacuna de Oxford

Son 22,4 millones de dosis que corresponden a la Argentina, país que viene produciendo el antígeno, que será envasado en México (Foto: AP).

La llegada de las primeras dosis de la vacuna a la Argentina podrían adelantarse. Si bien aún no fue confirmado, Cristian Martin, corresponsal de A24 en Gran Bretaña, informó en exclusiva esta posibilidad.

Son 22,4 millones de dosis que corresponden a la Argentina, país que viene produciendo el antígeno, que será envasado en México. La fecha de arribo inicial es fines de marzo o inicio del segundo trimestre.

Sin embargo, ahora podrían acelerarse los tiempos. El proceso de producción y distribución regional (para América Latina, con la excepción de Brasil) se desarrolla con buen ritmo. Esto redundaría en una llegada adelantada al país de esta vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford.

La Argentina se ocupa de elaborar el antígeno y México lo envasa en los viales para su distribución regional. Más de 22 millones de dosis deben llegar a nuestro país. La ANMAT dio su aprobación a esta vacuna el mismo día que en el Reino Unido.

Inmunidad y freno de los Contagios

La otra buena noticia en relación con la vacuna de Oxford es que logra parar al virus, frenar los contagios. Es otra buena noticia contra la propagación de la pandemia: detiene el contagio persona a persona.

Un nuevo estudio demuestra que la vacuna de AstraZeneca no solo protege a las personas sobre casos severos y hasta de la muerte, sino que detiene sustancialmente la transmisión del virus.

Esto implica un corte abrupto en el riesgo de contagios. La persona vacunada no solo no se enferma: tampoco puede trasmitir un virus que ya no se desarrolla en su organismo.

Una sola dosis de la vacuna Oxford desarrollada por el laboratorio AstraZeneca demostró una eficacia contra el coronavirus del 67%, porcentaje que llega al 82% en la segunda dosis.

La vacuna de Oxford es ya efectiva en la primera dosis (Foto: página oficial Universidad de Oxford).

Este resultado respalda la decisión del gobierno británico de haber retrasado 12 semanas el intervalo entre la primera y la segunda dosis en vez de seis como se había recomendado en una primera instancia.

La vacuna también confirma el 100% de protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte en el análisis primario de los ensayos de fase III.

"Además, extender el intervalo de dosificación no solo aumenta la eficacia de la vacuna, sino que también permite que más personas se vacunen por adelantado", expresó en un comunicado Mene Pangalos, vicepresidente Ejecutivo de Investigación y Desarrollo Biofarmacéuticos.

Las personas vacunadas con una sola dosis, presentan protección suficiente hasta 22 días después de la aplicación. Esto permite espaciar las dos dosis y ayuda a vacunar a más gente con la primera dosis.

El ministro de Salud británico dice que nos acercamos al control de la enfermedad (Foto: AP)

El diario New York Times recoge un nuevo trabajo publicado en The Lancet, un día después del visto bueno otorgado a la vacuna rusa Sputnik V.

"The Lancet" dice que ya una dosis de la vacuna de Oxford disminuye la enfermedad del COVID-19 (Foto: The Lancet).

El artículo especifica: "Los programas de vacunación para una gran proporción de la población con una sola dosis (con una segunda dosis administrada después de un período de 3 meses), son una estrategia eficaz para reducir la enfermedad".