Afirman que el nuevo líder de Irán fue herido durante un bombardeo

Incertidumbre sobre el paradero de Mojtaba Jamenei

Desde el inicio de la guerra, el paradero de Mojtaba Jamenei se mantiene en reserva, una práctica habitual en contextos bélicos para proteger a las principales autoridades.

Sin embargo, la ausencia de imágenes o apariciones públicas del flamante líder —ni fotografías ni videos difundidos oficialmente— alimentó en los últimos días diversas especulaciones en medios internacionales acerca de su estado de salud.

El contraste es evidente con lo ocurrido con su padre y antecesor, Ali Jamenei, quien había aparecido en un video propagandístico a mediados de junio del año pasado durante la llamada guerra de los doce días entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Mojtaba Jamenei es considerado dentro del establishment iraní como un dirigente religioso de línea dura, incluso más conservador que su padre, y su ascenso al liderazgo supremo fue interpretado por analistas como una señal de continuidad —e incluso de endurecimiento— en la orientación política del régimen.