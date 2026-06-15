ANSES reprogramó pagos de junio: quiénes cobran más tarde por el feriado

Inicialmente, la acreditación estaba prevista para el lunes 15 de junio, pero debido al feriado nacional fue trasladada al martes 16 de junio.

De esta manera, los beneficiarios alcanzados por el cambio recibirán sus haberes un día después de lo previsto.

Los pagos llegan con aumento y aguinaldo

Durante junio, los jubilados y pensionados cobran con un incremento del 2,58%, aplicado a través del mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Además, este mes se deposita la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales.

A esto se suma el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Jubilados ANSES Jubilados de ANSES en junio: confirman el cobro del haber y el bono

Cuánto cobra un jubilado en junio

Con la actualización vigente, los principales valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99.

Jubilación máxima: $2.713.948,17.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.

Los beneficiarios de menores ingresos también reciben el bono extraordinario de $70.000, mientras que todos los jubilados y pensionados cobran el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

ANSES confirmó las siguientes fechas de acreditación:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma continúa sin modificaciones: