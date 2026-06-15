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ANSES reprogramó pagos de junio: quiénes cobran más tarde por el feriado

ANSES ya inició los pagos de junio con aumento y aguinaldo, pero un grupo de beneficiarios verá alterada su fecha de cobro por el feriado bancario.

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ANSES reprogramó pagos de junio: quiénes cobran más tarde por el feriado

ANSES reprogramó pagos de junio: quiénes cobran más tarde por el feriado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales. Sin embargo, el cronograma tendrá una modificación puntual por el feriado nacional del 15 de junio, jornada en la que no habrá actividad bancaria en todo el país.

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Como consecuencia, algunos beneficiarios no cobrarán en la fecha originalmente prevista y deberán esperar hasta el día siguiente para acceder a sus haberes.

La medida impacta sobre uno de los grupos que perciben jubilaciones y pensiones mínimas, aunque el resto del cronograma se mantiene sin cambios.

Qué jubilados cobran más tarde por el feriado

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 verán modificada su fecha de cobro.

Inicialmente, la acreditación estaba prevista para el lunes 15 de junio, pero debido al feriado nacional fue trasladada al martes 16 de junio.

De esta manera, los beneficiarios alcanzados por el cambio recibirán sus haberes un día después de lo previsto.

Los pagos llegan con aumento y aguinaldo

Durante junio, los jubilados y pensionados cobran con un incremento del 2,58%, aplicado a través del mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Además, este mes se deposita la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales.

A esto se suma el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Jubilados ANSES
Jubilados de ANSES en junio: confirman el cobro del haber y el bono

Jubilados de ANSES en junio: confirman el cobro del haber y el bono

Cuánto cobra un jubilado en junio

Con la actualización vigente, los principales valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.317,99.
  • Jubilación máxima: $2.713.948,17.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.

Los beneficiarios de menores ingresos también reciben el bono extraordinario de $70.000, mientras que todos los jubilados y pensionados cobran el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

ANSES confirmó las siguientes fechas de acreditación:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma continúa sin modificaciones:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

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