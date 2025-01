Alerta sanitaria en uno de los destinos favoritos de los argentinos en el verano 2025

playas de brasil.jpg Las playas del sur de Brasil, una opción para este verano, pero viene con una sorpresa más que incómoda para la salud. (Foto: Gentileza Primera Línea)

Ya en el mes de diciembre, hubo más de 2000 casos en Guarujá y también en Florianópolis. Si bien es una enfermedad que puede afectar a los turistas - por la calidad del agua que se toma y con que se cocina - este verano 2024/2025 ha presentado ya casos incluso en San Pablo.

La Gastroenterocolitis contra el turismo argentino en Brasil

Aquellos que después de mirar la cotización del dólar, la devaluación del Real, se pusieron a hacer cuentas y se decidieron por las vacaciones en Brasil, se entontaron con un problema inesperado: El sur de Brasil, presenta un brote de gastroenterocolitis. En estos primeros días del año, solo en el estado de Santa Catarina se presentaron miles de casos, que aunque no sean graves, plantean una complicación inesperarada y muy molesta para quienes desde la Argentina eligieron las playa de lugares como Florianópolis o Blumenau.

gastroenterocolitis.jpg Atención a los síntomas de la gastroenterocolitis. (Foto: A24.com)

Una de las principales causas para enfermarse y tener descomposturas que no solo impiden disfrutar de las vacaciones sino que obligan a tomar remedios y cuidarse por ejemplo, de no deshidratarse, es el agua. Muchas veces damos por sentado que el agua que se puede tomar de las canillas es potable, pero o no lo es o el grado de purificación que tiene no es suficiente.

Otro de los problemas se da porque el agua que se utiliza, por ejemplo, para el típico licuado en la playa, nadie sabe cuáles son los orígenes y el cuidado del agua que se emplea para esos refrescos.

También hay que estar atento a las ensaladas de la playa o locales al paso en donde de nuevo, el método de cocción, no siempre puede ser seguro.

florianópolis .jpg Floerianópolis, estallada de turistas, pero entre sus sombrillas el riesgo de una gastroenterocolitis es una realidad. (Foto: Gentileza Elonce)

Una recomendación es la de comprar botellas de agua mineral y asegurarse que las tapitas tengan el anillo de seguridad en condiciones. Lo mismo a la hora de la comida. Mejor que en un local al paso, es convenientes comprar alimentos en un supermercado y armarse la comida en el momento.

En Florianópolis, los casos de diarrea estival estuvieron en boca de las propias celebraciones del año nuevo.Afectó tanto a residentes como a turistas, incluidos muchos argentinos, por lo que se mantiene un alerta a las autoridades sanitarias de esa ciudad brasileña.

Por fortuna, hasta el momento, los pacientes atendidos en las unidades de salud no evisten gravedad, pero requieren atención y pérdida de días de playa. En presupuestos acotados, no deja de ser un gran inconveniente.