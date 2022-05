Bélgica decretó cuarentena obligatoria por la viruela del mono: cómo avanza la enfermedad en el mundo

Hasta el momento, todos los casos detectados en el país están relacionados con un festival fetichista llamado Darklands, orientado a la comunidad homosexual.

Las lesiones en la piel viruela del mono 1.jpg Las lesiones en la piel por la viruela del mono. (Foto AP)

Bélgica obliga a hacer cuarentena ante los primeros casos de viruela del mono

“Hay razones para suponer que el virus ha sido traído por visitantes del extranjero que asistieron al festival”, fue el mensaje de los organizadores de Darklands. Pero, además, pidieron estar atentos a la aparición de síntomas: “La viruela del mono tiene un período de incubación de 5 a 21 días. Esté atento durante las tres semanas posteriores al último contacto cercano”.

Además, pidieron que los infectados no sólo se aíslen, sino que eviten cualquier contacto sexual físico.

La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de la piel y las gotitas de saliva de una persona contaminada, así como a través de objetos compartidos, como ropa de cama y toallas.

viruela de monos.jpg

Viruela del mono: cómo está la situación en Argentina

El Ministerio de Salud confirmó un caso sospechoso de viruela de mono en la Argentina. La cartera sanitaria precisó que se trata de un residente de la provincia de Buenos Aires que se encuentra aislado.

Desde la cartera sanitaria señalaron que presenta “buen estado general” y está “recibiendo tratamiento sintomático”. Además, detallaron que cuenta con un antecedente de viaje a España, donde estuvo del 28 abril al 16 de mayo 2022.

Un sauna en Madrid y una fiesta en Gran Canaria: así fueron los focos del brote de la viruela del mono en España

Se trata del Gay Pride de la localidad de Maspalomas, celebrado entre el 5 y el 15 de mayo en el sur de Gran Canaria, aunque la Consejería de Sanidad del Gobierno de la isla precisó que sólo uno de los dos casos de viruela del mono detectado oficialmente allí estuvo en ese festival.

Viruela del mono Canarias España 1.jpg La marcha del orgullo en Gran Canaria donde se habría propagado la viruela del mono.

De confirmarse sería el segundo foco de contagio, ya que el primero fue detectado en el sauna "Paraíso" de Madrid, que ya fue clausurado. La comuna de Madrid había confirmado que muchos de los 30 casos confirmados en España habían estado en ese sauna.

Voceros del gobierno de Canarias destacaron que "es posible" que ese evento efectuado en Maspalomas y Playa del Inglés, "haya contribuido a la transmisión del virus" aunque aseguraron que todavía es muy pronto para saber el peso con el que haya podido contribuir a la difusión".

Los síntomas de la viruela del mono

Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras.

Según la OMS, los síntomas duran entre 14 y 21 días y hasta ahora se han confirmado 92 casos y hay 28 sospechosos.

Viruela del mono ap 2.jpg La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales).

El comunicado de la Organización Mundial de la Salud

La OMS advirtió que hay que esperar que sigan apareciendo casos. “La situación está evolucionando de tal modo que la OMS cree que habrá más casos de viruela de mono que se identifiquen a medida que la vigilancia se extiende en países que no son endémicos”, señaló la organización en una nota epidemiológica.

La información actual indica que los que están más en riesgo de contagio son aquellos que tienen contacto físico cercano con alguien infectado y con síntomas.

La secuencia genómica obtenida del hisopado de un caso en Portugal ha revelado una similitud con el virus de la viruela exportado de Nigeria y que causó brotes en el Reino Unido, Israel y Singapur entre 2018 y 2019.

Viruela del Mono 1.jpg España es el país europeo en donde el brote de la viruela del mono resultó más fuerte.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

La inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos.

Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.