Cambia la hora: qué pasará a las 2 de la madrugada del domingo

La modificación también tendrá consecuencias en la organización cotidiana, especialmente en los horarios de trabajo, las actividades comerciales, los viajes y las comunicaciones entre personas que viven en diferentes estados.

Estados Unidos cambia la hora: qué ocurre el domingo 1 de noviembre

El final del horario de verano está establecido para el primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al 1 de noviembre, jornada en la que millones de estadounidenses deberán atrasar sus relojes para regresar al horario estándar.

El procedimiento se realizará durante la madrugada. Cuando el reloj marque las 2:00 a. m., deberá volver a la 1:00 a. m. Esto significa que, durante esa noche, una hora se repetirá y las personas contarán con 60 minutos adicionales antes de comenzar sus actividades del domingo.

La modificación alcanza a las zonas del país que participan del sistema de horario de verano. Cada región deberá realizar el ajuste según su propio huso horario, por lo que el cambio se producirá de manera escalonada en términos absolutos.

Aunque puede parecer una modificación sencilla, el cambio de hora requiere prestar atención a distintos aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, quienes tengan compromisos programados durante la madrugada deberán comprobar que sus relojes estén correctamente configurados para evitar confusiones.

Entre los dispositivos que habitualmente necesitan una revisión se encuentran:

Relojes de pared y despertadores tradicionales: deben atrasarse manualmente cuando llega el momento del cambio.

Relojes de pulsera analógicos: requieren que el usuario modifique la hora.

Electrodomésticos: algunos hornos, microondas y equipos de climatización no actualizan automáticamente sus relojes.

Equipos electrónicos sin conexión: pueden conservar la configuración anterior hasta que alguien realice el ajuste.

Sistemas de alarma: conviene comprobar que tengan correctamente configurado el horario para evitar que se activen antes o después de lo previsto.

Por el contrario, los teléfonos inteligentes y las computadoras suelen actualizarse mediante la configuración automática de fecha, hora y zona horaria. De todos modos, es recomendable verificar que esa opción esté activada.

¿Qué estados no cambian la hora en Estados Unidos?

Una de las particularidades del sistema estadounidense es que no todos los estados están obligados a modificar sus relojes dos veces al año. Existen territorios que mantienen el horario estándar durante los doce meses, por lo que no participan del cambio de noviembre ni del adelanto que se realiza en marzo.

Entre las excepciones más conocidas aparecen Arizona y Hawái, aunque existen algunas particularidades territoriales que es importante tener en cuenta.

Arizona mantiene el horario estándar durante todo el año, con una excepción: la Nación Navajo, que sí aplica el horario de verano. Esta diferencia puede generar confusión entre quienes viven o viajan por esa región, ya que dentro del mismo estado existen comunidades que utilizan distintos horarios según la época del año.

Hawái también permanece al margen del cambio estacional. Debido a su ubicación geográfica y a sus condiciones particulares de luz solar, el estado conserva el mismo horario durante todo el año.

Además, determinados territorios estadounidenses tampoco participan de esta modificación. Entre ellos se encuentran:

Puerto Rico: mantiene el mismo horario durante todo el año.

Guam: no adelanta ni atrasa sus relojes por el horario de verano.

Samoa Americana: conserva su horario habitual.

Islas Marianas del Norte: no aplica el cambio estacional.

Islas Vírgenes de Estados Unidos: mantienen el horario estándar durante todo el año.

Estas excepciones responden a las características geográficas y a las decisiones adoptadas por cada jurisdicción. Por eso, aunque el cambio del 1 de noviembre alcanza a una gran parte del territorio estadounidense, no representa una modificación para todos sus habitantes.

La diferencia también es importante para quienes mantienen contacto frecuente con familiares, amigos o compañeros de trabajo que viven en distintas regiones. A partir de noviembre, la distancia horaria entre algunos estados y territorios puede modificarse, por lo que resulta conveniente revisar las diferencias antes de programar llamadas o reuniones.

¿Por qué Estados Unidos atrasa los relojes una hora en noviembre?

El sistema de horario de verano tiene como objetivo aprovechar mejor la luz natural durante determinadas épocas del año. Para conseguirlo, los relojes se adelantan una hora durante los meses de primavera y verano, de modo que las actividades cotidianas puedan desarrollarse con mayor cantidad de luz solar hacia el final de la jornada.

Cuando llega el otoño, el mecanismo funciona en sentido contrario. Los relojes se atrasan 60 minutos para recuperar el horario estándar, que se mantiene durante los meses más fríos.

Esta modificación tiene un impacto directo en la distribución de las horas de luz. Después del cambio de noviembre, las mañanas tendrán más claridad en comparación con los días anteriores, mientras que el atardecer llegará más temprano.

En términos prácticos, quienes comiencen sus actividades durante las primeras horas del día podrán encontrar mejores condiciones de iluminación natural. Sin embargo, quienes salgan de sus trabajos o escuelas por la tarde probablemente notarán que oscurece antes.

El efecto se percibe especialmente en las rutinas de las personas que realizan actividades al aire libre, practican deportes o deben trasladarse durante las últimas horas de la jornada.

También puede influir en la organización de los horarios laborales y comerciales, aunque el funcionamiento de cada actividad dependerá de las disposiciones locales y de las decisiones de cada establecimiento.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Estados Unidos en 2027?

El regreso al horario de verano ya tiene una fecha establecida en el calendario para el próximo año. Según el cronograma vigente, el segundo domingo de marzo de 2027 será el momento en que Estados Unidos vuelva a adelantar sus relojes.

En esta oportunidad, el cambio se realizará el 14 de marzo de 2027. Durante la madrugada, cuando los relojes marquen las 2:00 a. m., deberán adelantarse hasta las 3:00 a. m.

A diferencia de lo que sucede en noviembre, cuando se gana una hora, en marzo se pierde una hora de descanso durante la noche del cambio.

El procedimiento volverá a aplicarse en las jurisdicciones que utilizan el horario de verano, mientras que Arizona —con la excepción de la Nación Navajo—, Hawái y los territorios que no participan del sistema conservarán sus horarios habituales.

Hasta entonces, los estados que aplican esta modalidad permanecerán bajo el horario estándar durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.

El nuevo adelanto permitirá extender nuevamente la presencia de luz natural durante las últimas horas de la tarde, una característica que se vuelve más evidente a medida que avanza la primavera.

Qué deben tener en cuenta quienes viajen o tengan actividades programadas

El cambio de hora también es un dato importante para quienes tengan previsto viajar dentro de Estados Unidos durante los primeros días de noviembre. Las diferencias entre los husos horarios y las excepciones de algunos estados pueden generar errores al momento de organizar vuelos, conexiones, traslados o reuniones.

Por eso, conviene prestar atención a las siguientes recomendaciones:

Revisar los horarios de los vuelos: las aerolíneas suelen actualizar sus sistemas, pero siempre es conveniente comprobar la hora de salida y llegada.

Verificar las reservas: hoteles, alquileres de vehículos y excursiones pueden tener horarios establecidos que deben consultarse antes de viajar.

Comprobar la hora del celular: es importante que el dispositivo tenga habilitada la actualización automática.

Actualizar los relojes manuales: los equipos que no están conectados a internet pueden conservar el horario anterior.

Consultar las diferencias entre estados: no todas las regiones modifican sus relojes, por lo que es necesario identificar el horario correspondiente al destino.

En definitiva, el domingo 1 de noviembre marcará el cierre del horario de verano para buena parte de Estados Unidos. El atraso de una hora permitirá recuperar 60 minutos durante la madrugada y dará inicio al período de horario estándar, que se extenderá hasta el próximo 14 de marzo de 2027.