En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Mientras Lali brilla en los escenarios, su hermano juega al futsal: la historia desconocida de Patricio Espósito

La historia de Patricio, el hermano de Lali Espósito, que cambió los escenarios por las canchas: quién es y dónde juega. Conocelo.

Mientras Lali brilla en los escenarios, su hermano juega al futsal: la historia desconocida de Patricio Espósito

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat volvió a poner a la familia de la cantante en el centro de la escena. Entre los invitados hubo un integrante que despertó curiosidad por su perfil completamente diferente al de la artista: Patricio Espósito, su hermano, que eligió el deporte como camino profesional y construyó una vida lejos de los flashes y la exposición mediática.

Leé también De héroe de las colectas a protagonista de un escándalo: cómo fue y qué pasó con la colecta de Santiago Maratea para el refugio
de heroe de las colectas a protagonista de un escandalo: como fue y que paso con la colecta de santiago maratea para el refugio

Mientras Lali se convirtió en una de las figuras más populares de la música argentina y su hermana Ana Laura comenzó a ganar protagonismo en los medios, Patricio tomó una decisión muy distinta: apostar por el futsal. Nacido en 1990, es el hermano del medio y, aunque forma parte de una familia conocida, siempre mantuvo un perfil mucho más reservado.

Su historia tiene una particularidad: detrás del apellido Espósito hay una carrera deportiva que incluyó clubes argentinos, experiencias en Italia y un recorrido que lo llevó a defender distintas camisetas.

Patricio se desempeña como delantero y comenzó su trayectoria en las divisiones de futsal de Racing Club y Franja de Oro. Su pasión por la pelota también lo llevó a probar suerte en Europa, donde jugó en equipos italianos como Numana Cameranese, Osimo Five, Cameranese y Olimpiadi Bisceglie.

Después de aquella experiencia internacional, regresó a la Argentina y continuó su carrera en diferentes instituciones. Pasó por Barracas Central, Nueva Estrella, San Lorenzo, Alvear, Huracán y All Boys, hasta que en diciembre de 2025 se incorporó al plantel de Deportivo Riestra.

Pero su vida no gira únicamente alrededor del deporte. En 2020, Patricio se convirtió en papá con el nacimiento de Beltrán, quien ocupa un lugar central en su vida cotidiana. Aunque no suele compartir demasiados detalles de su intimidad, cada tanto publica imágenes junto a su hijo y deja ver su costado más familiar.

También mantiene una relación cercana con sus hermanas y suele acompañarlas en momentos importantes. Uno de esos recuerdos fue el viaje a Qatar durante el Mundial de 2022, una experiencia que compartió con parte de su familia y que mostró otra faceta de los Espósito lejos de los compromisos profesionales.

El último gran acontecimiento familiar fue, justamente, el casamiento de Lali y Pedro. Patricio estuvo presente en la celebración del 31 de octubre junto a su hijo Beltrán, acompañando a la cantante en uno de los días más importantes de su vida.

Así, mientras Lali construyó una carrera internacional y Ana Laura encontró su lugar en el mundo de la comunicación, Patricio eligió otro escenario: las canchas de futsal. Es el hermano menos expuesto de una familia famosa, pero tiene una historia propia, una carrera deportiva con recorrido internacional y una vida que decidió mantener lejos del ruido mediático.

En pocas palabras

  • Patricio Espósito: El hermano futbolista de Lali Espósito, que juega al futsal y mantiene un perfil bajo.
  • Carrera deportiva: Jugó en clubes de Argentina e Italia, actualmente milita en Deportivo Riestra.
  • Vida personal: Es padre de Beltrán y mantiene una relación cercana con su familia, asistiendo a eventos importantes como el casamiento de su hermana.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Prime Video reveló el tráiler oficial de "Misión Bolsa Mágica", protagonizada por Arnold Schwarzenegger
Por qué es tan buena la chía para la salud y cómo consumirla correctamente
Qué ver en Netflix: se estrenó una nueva miniserie de 4 capítulos y es ideal para maratonear

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar