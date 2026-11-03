Mientras Lali brilla en los escenarios, su hermano juega al futsal: la historia desconocida de Patricio Espósito

Después de aquella experiencia internacional, regresó a la Argentina y continuó su carrera en diferentes instituciones. Pasó por Barracas Central, Nueva Estrella, San Lorenzo, Alvear, Huracán y All Boys, hasta que en diciembre de 2025 se incorporó al plantel de Deportivo Riestra.

Pero su vida no gira únicamente alrededor del deporte. En 2020, Patricio se convirtió en papá con el nacimiento de Beltrán, quien ocupa un lugar central en su vida cotidiana. Aunque no suele compartir demasiados detalles de su intimidad, cada tanto publica imágenes junto a su hijo y deja ver su costado más familiar.

También mantiene una relación cercana con sus hermanas y suele acompañarlas en momentos importantes. Uno de esos recuerdos fue el viaje a Qatar durante el Mundial de 2022, una experiencia que compartió con parte de su familia y que mostró otra faceta de los Espósito lejos de los compromisos profesionales.

El último gran acontecimiento familiar fue, justamente, el casamiento de Lali y Pedro. Patricio estuvo presente en la celebración del 31 de octubre junto a su hijo Beltrán, acompañando a la cantante en uno de los días más importantes de su vida.

Así, mientras Lali construyó una carrera internacional y Ana Laura encontró su lugar en el mundo de la comunicación, Patricio eligió otro escenario: las canchas de futsal. Es el hermano menos expuesto de una familia famosa, pero tiene una historia propia, una carrera deportiva con recorrido internacional y una vida que decidió mantener lejos del ruido mediático.