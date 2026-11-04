Sin abrazos: vivió 23 años sin poder darlos y un trasplante histórico le permitió volver a abrazar a su familia

La espera se prolongó durante años, pero finalmente obtuvo una oportunidad que cambiaría su historia. En enero de 2021, un equipo médico del Hospital Edouard Herriot, en Lyon, llevó adelante una intervención sin precedentes: el primer trasplante bilateral completo de brazos y hombros de estas características registrado en la medicina contemporánea.

La operación demandó más de 15 horas de trabajo y la participación de más de 50 profesionales. El resultado fue considerado un acontecimiento extraordinario para la medicina reconstructiva y abrió nuevas perspectivas para pacientes que habían perdido sus extremidades.





El accidente de 1998 que cambió para siempre su vida

El episodio que marcó el comienzo de esta historia ocurrió en 1998, cuando Gretarsson trabajaba como electricista en una instalación de alta tensión en Islandia. Su actividad cotidiana lo exponía a riesgos eléctricos, pero nadie imaginaba que aquella jornada terminaría convirtiéndose en una tragedia personal.

Una descarga de 11.000 voltios lo alcanzó mientras realizaba sus tareas. La intensidad de la electricidad le provocó heridas extremadamente graves y destruyó los tejidos de sus brazos. Como consecuencia del accidente, también sufrió una caída que agravó todavía más su estado de salud.

La situación era crítica. Las lesiones comprometían seriamente su vida y los médicos debieron concentrar sus esfuerzos en estabilizarlo. El cuadro fue tan delicado que permaneció en coma durante más de tres meses, mientras su entorno esperaba noticias sobre su evolución.

Cuando finalmente pudieron evaluar el alcance de los daños, los especialistas se encontraron con un panorama devastador. Las lesiones en sus extremidades eran incompatibles con cualquier posibilidad de recuperación convencional.

La única alternativa para evitar consecuencias todavía más graves fue realizar una amputación bilateral.

La descarga eléctrica: recibió una descarga de 11.000 voltios mientras trabajaba en una planta de alta tensión.

Las lesiones: la electricidad destruyó los tejidos de sus extremidades superiores.

La caída: el accidente incluyó un impacto que agravó su estado general.

El coma: permaneció inconsciente durante más de tres meses.

La amputación: los médicos debieron retirarle ambos brazos para salvarle la vida.

A partir de entonces, Gretarsson tuvo que reconstruir su vida desde cero. La pérdida de sus extremidades implicó enfrentar dificultades cotidianas, adaptarse a una nueva realidad y atravesar un proceso físico y emocional particularmente complejo.

Durante años, la posibilidad de recuperar sus brazos parecía una aspiración imposible. Sin embargo, el avance de la medicina y un encuentro inesperado terminarían modificando ese escenario.

El encuentro con Jean-Michel Dubernard que abrió una nueva posibilidad

Nueve años después del accidente, en 2007, ocurrió un episodio que cambiaría el rumbo de su historia. Durante un encuentro fortuito en Reikiavik, Gretarsson conoció al reconocido cirujano francés Jean-Michel Dubernard.

El especialista tenía una trayectoria vinculada con los trasplantes de extremidades y los procedimientos reconstructivos de enorme complejidad. Su experiencia representaba una oportunidad para explorar una alternativa que hasta entonces había permanecido fuera del alcance del paciente.

La conversación fue determinante. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de recuperar sus brazos dejó de ser solamente un deseo personal y comenzó a convertirse en un objetivo médico concreto.

Pero el camino no sería sencillo. Un trasplante de extremidades requiere mucho más que encontrar un donante. Es necesario que exista compatibilidad inmunológica, que las estructuras anatómicas puedan reconstruirse y que el paciente esté preparado para afrontar un tratamiento prolongado.

Gretarsson aceptó el desafío y decidió trasladarse a Francia para continuar con el proceso.

Allí comenzó una espera que exigió paciencia y una enorme fortaleza. La aparición de un donante compatible era una condición indispensable para avanzar. Mientras tanto, debía someterse a evaluaciones y prepararse para una intervención que podía cambiar radicalmente su vida.

La posibilidad de recuperar la movilidad de sus extremidades dependía de una combinación de factores médicos y de la disponibilidad de un órgano o tejido adecuado.

El trasplante bilateral de brazos y hombros que hizo historia en Francia

La oportunidad finalmente llegó en enero de 2021. El Hospital Edouard Herriot de Lyon se convirtió en el escenario de una intervención extraordinaria que reunió a especialistas de distintas disciplinas.

El procedimiento consistió en un trasplante bilateral completo de brazos y hombros, una operación de una complejidad excepcional por la cantidad de estructuras anatómicas que debían conectarse.

La intervención demandó más de 15 horas y contó con la participación de más de 50 profesionales de la salud. Cirujanos, anestesistas y otros especialistas trabajaron coordinadamente para completar cada una de las etapas.

No se trataba simplemente de unir dos extremidades al cuerpo del paciente. Para que el trasplante pudiera funcionar, era necesario reconstruir diferentes sistemas y lograr que los tejidos recibidos se integraran correctamente.

Entre los principales desafíos se encontraban:

La reconstrucción ósea: los especialistas debían conseguir una correcta unión de las estructuras esqueléticas.

La conexión arterial: era fundamental restablecer la circulación sanguínea para garantizar que los tejidos recibieran oxígeno y nutrientes.

La reconstrucción venosa: el retorno de la sangre debía funcionar adecuadamente para evitar complicaciones.

La reparación neuromuscular: los nervios y los músculos tenían que conectarse para permitir, progresivamente, recuperar la sensibilidad y el movimiento.

La integración de los tejidos: el organismo debía aceptar las extremidades trasplantadas mediante un tratamiento médico específico.

Cada uno de estos pasos requería una precisión extraordinaria. Un error podía comprometer el resultado de toda la intervención.

El éxito de la cirugía representó un avance de enorme importancia para la medicina reconstructiva. Además, permitió demostrar hasta dónde podían llegar las técnicas de trasplante de extremidades cuando existían las condiciones adecuadas y un equipo médico altamente especializado.

La recuperación después de más de 15 horas de operación

Aunque la cirugía fue un éxito, el procedimiento representaba solamente el comienzo de una nueva etapa. La recuperación de la funcionalidad de los brazos requería tiempo, constancia y un programa de rehabilitación especialmente diseñado.

Los médicos habían advertido que el proceso podía extenderse durante varios años. La reconstrucción de las conexiones nerviosas y la recuperación del control muscular no ocurren de manera inmediata.

El paciente debía aprender progresivamente a utilizar unas extremidades que, aunque estaban unidas a su cuerpo, necesitaban desarrollar nuevamente sus conexiones funcionales.

Sin embargo, los primeros resultados comenzaron a generar expectativas.

A las pocas semanas de la intervención aparecieron señales de recuperación en los dedos. Con el paso del tiempo, consiguió realizar movimientos cada vez más complejos y comenzó a levantar sus extremidades.

Estos avances fueron especialmente significativos porque demostraban que las conexiones reconstruidas estaban comenzando a cumplir su función.

La rehabilitación exigió un trabajo constante. Cada movimiento representaba un nuevo desafío y debía repetirse para estimular la recuperación neuromuscular.

En este tipo de procedimientos, la fisioterapia cumple un papel fundamental. Los pacientes necesitan recuperar fuerza, coordinación y sensibilidad, además de desarrollar nuevas habilidades para realizar actividades que antes podían ejecutar de manera automática.

También resulta indispensable el seguimiento médico para controlar posibles complicaciones y evitar el rechazo de los tejidos trasplantados.

El sueño que logró cumplir después de 23 años sin brazos

Más allá de la dimensión científica de la operación, la historia de Gretarsson tiene un componente profundamente humano.

Durante 23 años, su vida estuvo marcada por la ausencia de sus extremidades superiores. Desde aquel accidente de 1998, había tenido que adaptarse a una realidad completamente diferente y encontrar nuevas formas de relacionarse con el mundo.

El trasplante le permitió recuperar progresivamente capacidades que parecían perdidas para siempre. Pero hubo un objetivo que adquirió un significado especial: volver a abrazar a sus seres queridos.

Ese gesto, que para millones de personas forma parte de la vida cotidiana, se había convertido en un sueño que parecía inalcanzable.

La posibilidad de utilizar nuevamente sus brazos significaba mucho más que recuperar movimientos físicos. Representaba la oportunidad de experimentar otra vez determinadas expresiones de afecto y contacto que habían desaparecido después del accidente.

La historia también refleja el enorme desafío que representa un trasplante de extremidades. A diferencia de otros procedimientos, el resultado no depende exclusivamente de que la cirugía sea exitosa. La recuperación funcional puede demandar años y requiere una combinación de tratamientos, rehabilitación y seguimiento permanente.

El caso de Gretarsson quedó como un ejemplo extraordinario de los avances alcanzados por la medicina contemporánea.

Lo que comenzó con una descarga eléctrica de 11.000 voltios y una amputación bilateral terminó convirtiéndose en una intervención histórica. Después de más de dos décadas de espera, una operación de más de 15 horas y un largo proceso de recuperación, logró acercarse nuevamente a una de las experiencias más simples y valiosas de la vida: abrazar a las personas que ama.



