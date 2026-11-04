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Netflix: Mario Casas y Francella sorprenden con el estreno de una nueva película española

Mario Casas y Francella protagonizan en Netflix la nueva película de Oriol Paulo, el director de "El inocente", "Contratiempo" y "Los renglones torcidos de Dios".

Netflix: Mario Casas y Francella sorprenden con el estreno de una nueva película española. (Foto: Archivo)

Netflix: Mario Casas y Francella sorprenden con el estreno de una nueva película española. (Foto: Archivo)

Netflix volverá a sorprender a los espectadores con su nuevo thriller español. Mario Casas y Nicolás Francella forman parte de una de las apuestas cinematográficas más esperadas de este año: "En nombre de otro", la nueva película escrita y dirigida por Oriol Paulo. La producción ya presentó su primer avance oficial y confirmó su fecha de estreno para el próximo 11 de diciembre.

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La película reunirá a un elenco de reconocidas figuras del cine y la televisión. Entre los protagonistas estarán Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Alexandra Jiménez y Nicolás Francella, hijo del reconocido actor argentino Guillermo Francella.

El proyecto despertó expectativas entre los seguidores del género policial y de suspenso. No es casualidad. Oriol Paulo (‘El inocente’, ‘Los renglones torcidos de Dios’ y ‘Contratiempo’) construyó una trayectoria vinculada a historias que comienzan con un acontecimiento desconcertante y avanzan mediante revelaciones que modifican por completo la percepción de los espectadores.

El primer avance de En nombre de otro en Netflix ya anticipó un misterio inquietante

Netflix presentó el primer adelanto de En nombre de otro, una producción que buscará captar la atención de quienes disfrutaron de anteriores trabajos de Oriol Paulo. Aunque el adelanto todavía no revela todos los detalles de la trama, permite anticipar el clima de tensión y misterio que atravesará la película.

El director volverá a utilizar uno de los recursos que mejor conoce: colocar a los personajes frente a situaciones aparentemente inexplicables. A partir de allí, la narración avanzará mediante preguntas, contradicciones y descubrimientos que pondrán en duda todo lo que parecía evidente.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un hombre entra en una comisaría para confesar un crimen y pronto queda claro que hay un plan más amplio detrás que da lugar a un juego retorcido en torno a un asesinato imposible".

De esta forma, En nombre de otro propondrá una trama en la que el pasado y el presente comenzarán a entrelazarse. Cada respuesta podría generar nuevas preguntas y los personajes tendrán que enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba sus propias convicciones.

Mario Casas vuelve a trabajar con Oriol Paulo después de El inocente

Uno de los principales atractivos de la producción será el reencuentro entre Mario Casas y Oriol Paulo. Ambos ya trabajaron juntos en El inocente, la miniserie de Netflix que se convirtió en uno de los títulos destacados del catálogo español de la plataforma.

En esta oportunidad, Casas volverá a formar parte de una historia marcada por el suspenso, las situaciones límite y los secretos que permanecen ocultos detrás de las apariencias.

El actor consolidó una importante presencia dentro de las producciones españolas de Netflix. Su participación en El inocente reforzó su vínculo con el thriller, un género que volvió a encontrar en Oriol Paulo a uno de sus principales representantes dentro del cine y las series españolas.

Nicolás Francella se suma al elenco de la nueva película de Netflix

Otro de los nombres que despertó interés en el anuncio de la película fue el de Nicolás Francella, hijo del reconocido actor argentino Guillermo Francella.

El intérprete formará parte de un reparto internacional que reunirá a figuras españolas y argentinas. Su incorporación sumará un nuevo atractivo para el público latinoamericano, especialmente para los espectadores que siguen las producciones protagonizadas por integrantes de la familia Francella.

Nicolás compartirá elenco con Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez y Alexandra Jiménez.

Cuándo se estrena En nombre de otro en Netflix

La nueva película de Oriol Paulo llegará al catálogo de Netflix el 11 de diciembre de 2026.

La fecha fue confirmada junto con la presentación del primer teaser, por lo que la producción ya tiene definido su desembarco en la plataforma.

Por ahora, el primer adelanto permitió conocer el punto de partida de la historia y confirmó la participación de un elenco destacado. Los detalles más importantes del misterio, en cambio, permanecerán reservados hasta el estreno.

Mario Casas y Francella en Netflix serán parte de una producción que buscará combinar el suspenso policial con un relato atravesado por la culpa, el dolor y las decisiones morales.

EN NOMBRE DE OTRO | Avance Oficial | Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena En nombre de otro, un thriller español de Oriol Paulo con Mario Casas y Nicolás Francella.
  • La película, que anticipa un misterio inquietante, se suma al catálogo de la plataforma el 11 de diciembre.
  • Oriol Paulo, reconocido por El inocente y Contratiempo, vuelve a apostar por el suspenso y las tramas complejas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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