La reacción de los mercados del mundo y de Argentina tras la derrota de Trump en las elecciones

En Japón, el índice Nikkei 225 llegó a caer un 3,6%, hasta tocar su nivel más bajo desde mayo. Las acciones de SoftBank, uno de los principales inversores de OpenAI, llegaron a desplomarse un 8%, mientras que el fabricante de semiconductores Kioxia perdió más del 10%.

En Corea del Sur, el Kospi también sufrió la incertidumbre y llegó a retroceder un 3,2%, arrastrado por las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix.

En Hong Kong, el Hang Seng comenzó con pérdidas, pero luego revirtió la tendencia y llegó a avanzar un 1,3%. La bolsa de Shanghái también pasó de terreno negativo a una suba del 1,7%. China, salió fortalecida ante la pobre performance de Trump y los republicanos.

Según The Wall Street Journal, el cambio de tendencia respondió a una mayor claridad sobre el escenario político estadounidense y a compras de oportunidad de los inversores.

El principal temor sigue siendo que el control demócrata del Congreso complique las inversiones en inteligencia artificial y tecnología, uno de los motores del crecimiento bursátil asiático.

La preocupación por la inteligencia artificial y las inversiones tecnológicas

Uno de los principales interrogantes para los mercados es cómo impactará el nuevo equilibrio político en las inversiones tecnológicas, especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos.

La victoria demócrata en estados como Texas y Ohio también puede complicar algunos proyectos de construcción de grandes centros de procesamiento de datos, una industria que necesita inversiones millonarias y un marco regulatorio favorable. Live Updates+1

El dólar y los bonos también sienten el impacto

En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraban bajas y el dólar retrocedía frente al euro y el yen. El oro, considerado un refugio frente a la incertidumbre, también avanzaba.

El desafío para los inversores será determinar cuánto puede cambiar la política económica de Trump con un Congreso bajo control demócrata. La Casa Blanca conserva el poder presidencial, pero tendrá mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa.

La vlace para la Argentina está dada por poder seguir el rendimiento de las Acciones en Wall Street, los bonos y el riesgo país que se duplicó en solo 4 meses.

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