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La reacción de los mercados del mundo y de Argentina tras la derrota de Trump en las elecciones

Las bolsas asiáticas fueron las primeras que mostraron el efecto de la amplia derrota de Trump. Luego Europa, pero con un símbolo más positivo por los años de lucha con Washington. Y en Wall Street, la actitud de tranquilidad del presidente norteamericano dio una señal de calma.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Los mercados con una reacción negativa al principio pero se recuperaron cuando Trump aceptó el resultado. (Foto: A24.com)

Los mercados con una reacción negativa al principio pero se recuperaron cuando Trump aceptó el resultado. (Foto: A24.com)

La derrota de Donald Trump tuvo su primer impacto - por orden de apertura - en las bolsas de Asia, de Europa y luego de Estados Unidos. La contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos provocó movimientos en los mercados financieros y obligó a los inversores a recalcular sus expectativas sobre el futuro económico del país. Sin embargo, después de una primera reacción negativa, los principales indicadores de Wall Street comenzaron a recuperarse.

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El dólar oficial llegó a $1565 y marcó un nuevo máximo nominal, pero quedó por debajo de la inflación. (Foto: archivo)

Según informó The Wall Street Journal, los contratos futuros del Dow Jones anticipaban una suba cercana a los 800 puntos para la apertura de este miércoles. El Nasdaq 100, que había llegado a caer un 2,4% cuando comenzaron a conocerse los resultados electorales, también revirtió buena parte de las pérdidas.

El cambio de tendencia llegó después de que Donald Trump reconociera los resultados y manifestara su disposición a trabajar con los demócratas. Lo que hace presumir que el apodo que se autocolocó de "Mr. Veto" estará atenuado.

La primera reacción, en Asia

Las principales bolsas de Asia tuvieron una jornada de fuertes movimientos tras conocerse la contundente victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. La primera reacción fue negativa, especialmente en los mercados tecnológicos, aunque durante la tarde se produjo una recuperación que permitió recortar buena parte de las pérdidas iniciales.

En Japón, el índice Nikkei 225 llegó a caer un 3,6%, hasta tocar su nivel más bajo desde mayo. Las acciones de SoftBank, uno de los principales inversores de OpenAI, llegaron a desplomarse un 8%, mientras que el fabricante de semiconductores Kioxia perdió más del 10%.

En Corea del Sur, el Kospi también sufrió la incertidumbre y llegó a retroceder un 3,2%, arrastrado por las caídas de Samsung Electronics y SK Hynix.

En Hong Kong, el Hang Seng comenzó con pérdidas, pero luego revirtió la tendencia y llegó a avanzar un 1,3%. La bolsa de Shanghái también pasó de terreno negativo a una suba del 1,7%. China, salió fortalecida ante la pobre performance de Trump y los republicanos.

Según The Wall Street Journal, el cambio de tendencia respondió a una mayor claridad sobre el escenario político estadounidense y a compras de oportunidad de los inversores.

El principal temor sigue siendo que el control demócrata del Congreso complique las inversiones en inteligencia artificial y tecnología, uno de los motores del crecimiento bursátil asiático.

La preocupación por la inteligencia artificial y las inversiones tecnológicas

Uno de los principales interrogantes para los mercados es cómo impactará el nuevo equilibrio político en las inversiones tecnológicas, especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos.

La victoria demócrata en estados como Texas y Ohio también puede complicar algunos proyectos de construcción de grandes centros de procesamiento de datos, una industria que necesita inversiones millonarias y un marco regulatorio favorable. Live Updates+1

El dólar y los bonos también sienten el impacto

En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraban bajas y el dólar retrocedía frente al euro y el yen. El oro, considerado un refugio frente a la incertidumbre, también avanzaba.

El desafío para los inversores será determinar cuánto puede cambiar la política económica de Trump con un Congreso bajo control demócrata. La Casa Blanca conserva el poder presidencial, pero tendrá mayores dificultades para impulsar su agenda legislativa.

La vlace para la Argentina está dada por poder seguir el rendimiento de las Acciones en Wall Street, los bonos y el riesgo país que se duplicó en solo 4 meses.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Victoria demócrata: Las elecciones legislativas en EE.UU. generaron movimientos en mercados financieros globales.
  • Reacción inicial: Bolsas asiáticas y europeas cayeron, mientras Wall Street revirtió pérdidas tras el discurso de Trump.
  • Inversiones: Preocupa el impacto de la nueva política en la inteligencia artificial y semiconductores.
Resumen generado por Thinkindot AI
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