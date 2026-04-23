Confirmado por el Gobierno: empezó la entrega de $230.000 para mayores de 54 años en abril

En un contexto donde la informalidad laboral ha sido históricamente elevada, miles de adultos mayores llegan a la vejez sin aportes suficientes al sistema previsional. Es en ese escenario donde este subsidio cobra una relevancia determinante, al funcionar como un sostén económico que, aunque modesto, resulta vital para la subsistencia diaria.

Para este nuevo ciclo, el monto del beneficio presenta diferencias según la edad del beneficiario. Las mujeres de más de 60 años y los hombres que superan los 65 podrán recibir hasta 230.000 pesos mensuales, una cifra que busca compensar el mayor grado de vulnerabilidad que suele registrarse en edades más avanzadas.

En tanto, aquellas personas que se encuentran en una franja etaria menor —mujeres mayores de 54 años y hombres desde los 59— percibirán un monto de 80.000 pesos por ciclo. Esta segmentación responde a criterios técnicos del programa, que prioriza a quienes presentan mayores dificultades para generar ingresos propios.

Fechas clave y cambios en el sistema de pago

El calendario de pagos ya se encuentra en marcha. El tercer ciclo del año comenzó el 17 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo, período durante el cual los beneficiarios deberán acercarse a los puntos habilitados para retirar el dinero.

Uno de los cambios más significativos en esta etapa tiene que ver con la logística de distribución. El Banco Agrario dejó de ser el operador principal, lo que implicó una reestructuración en el sistema de pagos que ahora se canaliza a través de la Unión Temporal de Pago Postal.

Este nuevo esquema incluye redes como SuperGiros y SuRed, que en conjunto disponen de más de 31.000 puntos de atención en todo el país. La ampliación de la red busca reducir las distancias de traslado y evitar largas filas, especialmente en regiones donde el acceso a servicios financieros es limitado.

Desde el Gobierno destacaron que esta transformación apunta a mejorar la cobertura y la eficiencia del sistema, permitiendo que el dinero llegue con mayor rapidez y menor burocracia.

Cómo verificar si se es beneficiario

Para quienes tienen dudas sobre su inclusión en el programa, se habilitaron herramientas digitales que permiten consultar de manera rápida y sencilla si existe un pago disponible. Este mecanismo resulta clave para evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en personas mayores.

El procedimiento es simple: los interesados deben ingresar al sitio web del operador asignado —como SuperGiros— e introducir su número de documento. Tras completar algunos datos básicos, el sistema informa si hay un giro pendiente y detalla el lugar exacto donde puede cobrarse.

Este sistema de consulta representa un avance en términos de accesibilidad y transparencia, ya que brinda información precisa en pocos pasos y reduce la incertidumbre entre los beneficiarios.

Impacto social y desafíos pendientes

El alcance del programa Colombia Mayor pone en evidencia la magnitud de la problemática que busca atender. Con millones de personas dependiendo de este ingreso, el subsidio se convierte en un pilar de contención social, especialmente en contextos de inflación o desaceleración económica.

Sin embargo, especialistas advierten que el monto del beneficio, aunque necesario, sigue siendo insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades básicas. El costo de vida continúa en aumento, y muchos adultos mayores deben complementar este ingreso con ayuda familiar o trabajos informales, cuando su estado de salud lo permite.

Otro de los desafíos radica en la actualización de los padrones. Garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan requiere un monitoreo constante, así como mecanismos de inclusión para personas que aún no forman parte del sistema.

La importancia de la inclusión financiera

Más allá del pago puntual, el programa también abre la puerta a una discusión más amplia sobre la inclusión financiera en la tercera edad. El acceso a medios de cobro digitales, cuentas bancarias y herramientas tecnológicas sigue siendo limitado en este segmento de la población, lo que dificulta la modernización del sistema.

En este sentido, la expansión de redes como SuperGiros y SuRed funciona como una solución intermedia, al acercar el servicio a comunidades donde la infraestructura bancaria es escasa. No obstante, el desafío de largo plazo será avanzar hacia sistemas más integrados y accesibles, que permitan reducir costos operativos y mejorar la experiencia del usuario.

Una política que busca sostenerse en el tiempo

Desde el Gobierno remarcan que el programa Colombia Mayor no es una medida aislada, sino parte de una estrategia integral de protección social. La continuidad del subsidio dependerá de la capacidad fiscal del Estado y de la evolución de la economía, aunque por ahora se mantiene como una de las principales herramientas de asistencia directa.

En un escenario donde el envejecimiento poblacional es una tendencia creciente, la necesidad de fortalecer políticas destinadas a adultos mayores se vuelve cada vez más urgente. Programas como este no solo tienen un impacto económico, sino también social, al contribuir a la dignidad y calidad de vida de quienes ya han cumplido su etapa laboral.