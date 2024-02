Cuál es la "grave amenaza" desde el espacio que preocupa a Estados Unidos

La Casa Blanca se limitó a declarar que proporcionará un informe detallado sobre esta situación, pero no confirmó ni desestimó la veracidad del informe ni proporcionó una fecha para esta comunicación oficial.

Embed

Armas nucleares en el espacio

El informe filtrado sugiere que el gobierno de Vladimir Putin está desarrollando un programa para colocar armas nucleares en el espacio, las cuales podrían apuntar a objetivos específicos en los Estados Unidos. Estos objetivos podrían ser lugares estratégicos, como ciudades o bases militares, así como también otros blancos en el espacio, como los satélites espías de los Estados Unidos y la OTAN.

Sería un paso sin precedentes, ya que ninguna de las potencias nucleares o los países que investigan en el espacio han llevado a cabo tal acción hasta el momento. Esto representa una "gran amenaza", ya que podría dejar a la defensa norteamericana sin sus "ojos estratégicos" (los satélites) o permitir el lanzamiento de bombas con capacidad nuclear desde el espacio hacia objetivos en la Tierra.

Si este informe no hace más que reflejar la realidad de un plan secreto ruso, podría provocar una crisis a nivel mundial mucho mayor que la que se vivió con los misiles que la Unión Soviética intentó instalar en Cuba en octubre de 1962, durante la Guerra Fría.

satelites en peligro por misiles.jpg Un legislador norteamericano dijo que Rusia tiene un plan para que armas nucleares desde el espacio ataquen objetivos norteamericanos. (Foto: Gentileza DailyBeast)

Un mensaje perturbador sobre la seguridad

El congresista republicano Mike Turner, del estado de Ohio, quien forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, fue el responsable de darle trascendencia pública a ese informe. En una declaración, Turner mencionó que había recibido un informe de inteligencia sobre un caso de "capacidad militar extranjera desestabilizadora para la seguridad de los Estados Unidos".

Posteriormente, Turner avanzó un poco más al mencionar el supuesto plan ruso para llevar e instalar armas nucleares en el espacio exterior.

representante Mike turner.jpg Un legislador republicano pidió informes sobre una amenaza grave para la seguridad de los Estados Unidos e involucró a Rusia. (Foto: Cuenta de X de Mike Turner)

Luego, a través de la red social "X", publicó que tenía conocimiento de una "seria amenaza a la seguridad nacional" y solicitó al presidente Joe Biden toda la información disponible sobre el tema.

Varios medios estadounidenses, como CNN y The New York Times, informaron sobre esta situación planteada por un representante del partido Republicano. Sin embargo, citando fuentes consultadas, indicaron que no existe ningún plan concreto en este momento que represente una amenaza real. En todo caso, podría tratarse de una idea en una fase inicial de desarrollo y no debería generar alarma en la población.

La Casa Blanca, en silencio

Por su parte, la Casa Blanca ha decidido no brindar información ni comentarios al respecto. El asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, mencionó que había hablado con miembros del Congreso de ambos partidos sobre temas de seguridad, y que le sorprendió "un poco" que Turner le hiciera esa pregunta.

Desde Moscú, no se hizo esperar una desmentida tajante. El Kremlin negó que Rusia tenga armas nucleares en el espacio o que esté planeando hacerlo en un futuro cercano. Según el gobierno de Vladimir Putin, la explicación a este incidente debe buscarse en lo que está sucediendo en Europa central. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó que todo es un "truco" de los líderes estadounidenses en Washington para obtener autorizaciones del Congreso para mantener la ayuda económica y militar a Ucrania, a pocos días de cumplirse dos años desde el inicio de la guerra.