Dos argentinos siguen hospitalizados tras el trágico accidente de tránsito en México

A través de su cuenta en la red social Instagram, Figallo indicó este martes: "Tengo 9 fracturas, 6 costillas, son 3 de cada lado, 3 vértebras de la columna, 2 lumbares y una torácica" y agradeció "a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando".

El joven añadió: "Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes".

"Desde mi lugar, mi más sentido a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la familia del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos", concluyó.

El comunicado de Cancillería argentina

Desde la Cancillería argentina difundieron hoy que un familiar se trasladó para acompañar a la mujer de pronóstico reservado, y que "algunas familias de los ciudadanos fallecidos ya se encuentran avanzando con trámites con funerarias y con la Fiscalía para disponer de los restos de sus familiares".

El choque frontal se produjo el domingo a las 13 local (15 hora argentina) entre una camioneta Suzuki Ertiga en la que viajaban siete ciudadanos argentinos y una combi de turismo, en el tramo carretero Puerto Aventura-Tulum, en el corredor turístico Riviera Maya-Cancún, del estado mexicano Quintana Roo, detallaron fuentes de Cancillería.

El accidente causó la muerte de cinco ciudadanos argentinos y un mexicano, que se encontraba en la combi turística.