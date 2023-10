El angustiante mensaje de la mamá de la joven israelí secuestrada por Hamas: "No sabía..."

Embed

Asimismo, agregó: "Hasta ayer no sabía si estaba viva o muerta. Pido al mundo que me traigan de vuelta a mi nena. Solo se fue a una fiesta", afirmó Keren Shem en referencia a su hija, de 21 años, residente en Shoham, en el centro de Israel, y que aquel sábado se hallaba en la fiesta de música electrónica en el sur del país, a la que habían acudido miles de jóvenes que fueron sorprendidos por la incursión de Hamas.

El mensaje de la madre de la joven israelí secuestrada tras ver el video

"Sabía que mi hija estaría viva, porque es una luchadora, una guerrera, es una leona de verdad, ha pasado por muchas cosas en su vida", describió la madre.

"Sabía que iba a luchar, que no se rendiría y seguro que está dando ánimos a los demás secuestrados, le gusta hacer feliz a los demás, tiene un gran corazón y es como una madre para su hermana pequeña, de diez años", remarcó Keren Shen.

"Hola, me llamo Maya Sham. Tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lastimé gravemente la mano. Me trajeron a Gaza y me cuidaron en el hospital de aquí", sostuvo la rehén, que afirmó ser de la localidad israelí de Shoham.

Al comienzo del video se la puede ver tendida en una cama herida del brazo, mientras personal sanitario le enrolla una venda.

"Han estado cuidándome, proporcionándome medicamentos. Sólo les pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible", completó.

Proyecto nuevo - 2023-10-16T210020.965.png El grupo terrorista Hamas publicó un video de una rehén israelí. (Foto: captura)

En tanto, recordó que en el primer momento de ver el vídeo difundido por Hamas anoche empezó a gritar de alegría al ver que su hija estaba viva, y en el próximo momento sintió pánico al darse cuenta de las circunstancias en las que se halla: "Es como una montaña rusa".

"Esto es un crimen contra la humanidad y todos juntos deberíamos poner fin a este terror y traer de vuelta sanos y salvos a todos", agregó la madre durante una rueda de prensa en Tel Aviv.

"La quiero mucho, la extraño, y pensar cada día en que la estoy abrazando es lo que me mantiene fuerte y centrada", concluyó.