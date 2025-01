El drama de los 100.000 evacuados sin lugar dónde vivir por los incendios de Los Ángeles

Embed

Estos refugiados se han convertido en parias por los incendios en Los Ángeles. No tienen adónde ir. Por lo que las agencias del gobierno local y estadual deben extremar el ingenio para poder albergarlos, darles ropa y de comer.

barrios devastados.jpg Zonas destruídas por el fuego, como si hubiesen sido arrasadas por un bombardeo, dejaron a decenas de miles de personas sin lugar a donde vivir. (Foto: Gentileza CFR.org)

Los lugares de refugio se saturan y muchas personas incluso deben pasar las noches en autos, colectivos o camionetas para poder dormir bajo techo.

El otro drama de los incendios en Los Ángeles

La situación es tan grave en Los Ángeles que Donald Trump, solo 6 días de asumir como presidente, la comparó con la caída de una bomba nuclear. El fuego sigue sin control y alimentado por los fuertes vientos. Hay barrios enteros reducidos a escombros o cenizas. Casas simples y mansiones de estrellas de Hollywood. El fuego los igualó a todos. Y lo peor, es lo que sigue para estas personas que lo perdieron todo. Muchos tendrán a donde mudarse, un lugar para continuar su vida tras esta tragedia. Pero muchos otros, dependen de la ayuda y la solidarida ya. Y ese es el nuevo problema para la comunidad de Los Ángeles.

personas esperando un lugar para ser evacuado.jpg En clubes, hoteles, residencias y oficinas públicas, los evacuados esperan que les den un lugar en donde ir a vivir porque perdieron sus hogares. (foto: Captura de TV)

Hay 100.000 personas evacuadas y como el fuego no cede, ese número seguirá en aumento. Lo cual representa un problema mayúsculo para las autoridades mienes intentan controlar al fuego. La capacidad de los hogares para refugio esta desbordando. Se han habilitados clubes y escuelas para alojar a las personas que de un día para el otro, se convirtieron en "homeless" ( Sin hogar).

El condado de Los Ángeles está consumido por el humo mientras múltiples incendios forestales en Palisades, Pasadena, Altadena y Sylmar permanecen en su mayoría sin contener y han dejado a decenas de miles de personas a la intemperie. Algunos tienen como salir adelante por su situación económica o la ayuda de familiares o amigos. Pero muchos no tienen esas alternativas. Necesitan un techo para la noche, un lugar donde dormir, cobijo para sus hijos y alimentos. Es por eso que todo tipo de bares y restaurantes de Los Ángeles están dando asistencia a los afectados por los incendios.

Aquí tambíen apareció el chef humanitario José Andrés de World Central Kitchen para proporcionar sándwiches y agua a los necesitados. Sí, el mismo que fue a ayudar a los civiles en Gaza y fue atacado por los misiles de Israel.

Son decenas de miles de evacuados los que ahora están luchando por encontrar (y conservar) un refugio tempora. La capacidad prevista para estas emergncias jamás contemplo una catástrofe semejante. Como oras grandes ciudades de EE.UU. y del mundo, la escasez de viviendas ya era un problema en Los Ángeles, una de las ciudades menos accesibles para conseguir un hogar en los Estados Unidos. Con 100.000 personas evacuadas, los desplazados comienzan a estar dispersos por todo el sur de California.

La zona ya no está en capacidad de contenerlos, porque se suman problemas a diario, como la amenaza de llegar a quedarse sin energía eléctrica. Por lo tanto, en otras comunidades de California se los distribuye a estos "imprevistos homless" en camas de refugio, habitaciones de hotel, habitaciones libres de familiares y sofás de amigos. Pero en este momento, no puede saber por cuánto tiempo será y mucho menos, cómo volveran a la vida previa a este incendio que por el momento no tiene fin.

ayuda a evacuados .jpg Estacionamientos al aire libre, transformados en lugares para alimentar y albergar a los evacuados en la zona de Los Ángeles. (foto: Gentileza NYTimes)

En tiempos de crisis, la solidaridad no siempre domina. La búsqueda de viviendas a largo plazo ya ha provocado guerras de ofertas en algunos vecindarios al borde de los centros incendiados. Aunque parezca increíble, ese solo hecho, provocó que los precios de alquileres temporarios subieran rápidamente.

De ayudar a los "sin techo", a ser uno de ellos por el incendio en Los Ángeles

La devastación no tiene piedad y así seguirá mientras el fuego no pueda ser controlado. Antony Ruffin lo vive en carne propia. Durante más de 10 años, cumplió con una gran tarea solidaria en Los Ángeles: ayudaba a las personas sin hogar a poder encontrar una vivienda. Pero en estos días, todo cambió para él. A fines de la seman pasada, Ruffin perdió su casa. El incendio de Eaton (uno de los focos de fuego en la zona) destruyó gran parte de Altadena. Ruffin, un afroamericano de 56 años, vio como todo su vecindario desapareció por efecto de las lenguas de fuego que arrasaron todo.

personas sin hogar .jpg La persona que está arrodillada estaba tratando de confortar a un "homeless" en 2017. Ahora, el fuego de Los Ángeles destruyó su hogar. (Foto: Gentileza LA Times)

Su esposa Jonni, también es trabajadora social desde hace mucho tiempo al servicio de la comunidad de personas sin hogar. Ambos, tuvieron que evacuar y dejar su hogar de manera tan inmediata como inesperada: no tuvieron tiempo para recolectar sus preciadas posesiones. Como ellos, casi todos sus vecinos. De golpe, se encuentran en la misma posición de aquellas personas que ayudaron durante 10 años.

Pero el problema adicional es que esta es una crisis de toda el área en el que viven casi 4 millones de personas. De pronto, encontrar un refugio para todos, no es una tarea sencilla. Por eso, hasta se tuvo que recurrir a casas rodantes, "campers" y colectivos escolares o de transporte, para que la gente sin hogar pueda pasar cada noche. A la espera de que el fuego comience a ceder.