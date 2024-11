El escándalo que hizo renunciar al arzobispo de Canterbury en el Reino Unido

Embed

Una investigación recientemente publicada dice que Wlby conocía ese hecho reiterado durante décadas y si lo hubiese denunciado, se lo podría haber llevado ante la justicia a John Smith.

Welby estuvo en todas las pantallas del mundo cuando dio el mensaje principal durante los funerales de la reina Isabel II. Un año más tarde, también fue quien presidió la ceremonia en la que Carlos III fue coronado como rey de Gran Bretaña. Ambos acontecimientos se dieron en el templo más importante de los anglicanos: la Abadía de Westminster.

Welby y smith.jpg

Un escándalo por abusos en la iglesia Anglicana

La crisis es muy grave porque lamentablemente, no hay manera de llevar a Smith ante la justicia. Murió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2018 a los 77 años. Ahora se cree contar con pruebas suficientes sobre haber sometido a casi 130 niños y jóvenes en el Reino Unido y África a palizas “brutales", seguidos de abusos sexuales durante décadas.

El arzobispo de Canterbury está involucrado en esta causa por su actuación - mejor dicho - su silencio durante todos estos años. Welby era voluntario en un campamento cristiano que dirigía Smyth en la ciudad de Dorset. Admitió que en el año 1981, un sacerdote lo puso sobre alerta diciéndole que el "abogado no es un buen hombre". Sobre esa revelación, Welby dijo que creyó que le hablaban de un aspecto de su personalidad, pero que jamás lo asoció con razones de violencia o abuso sexual.

El problema para Welby, es que si sabía lo que ocurría con Smyth y guardó silencio durante años, lo "protegio" y le permitió evitar tener que enfrentar un juicio. Por eso, al estallar todo este suceso, Welby presentó su renuncia como Arzobispo de Canterbury.

renuncia del arzobispo de canterbury.jpg

El arzobispo de Canterbury y su renuncia ante el rey Carlos III

Con esta denuncia hecha pública, las presiones sobe el arzobispo llegaron al parlamento británico. El primer ministro jugó un papel decisivo. Sir Keir Starmer, laborista, dijo sobre este caso: "Son denuncias absolutamente horribles y debo decir que las víctimas han sido defraudadas muy, muy gravemente”.

A Welby no le quedó más remedio que presentar su dimisión ante el rey Carlos III, a quien coronó el 6 de mayo de 2023, en Westminster.

En su carta dice: "Después de haber solicitado el amable permiso de Su Majestad, el Rey, he decidido renunciar”.Cuando me informaron en 2013 y me dijeron que se había notificado a la policía, creí equivocadamente que se llegaría a una resolución apropiada”, continuó en alusión a la denuncia. Por lo tanto, entendió que solo tenía un camino, la renuncia.

"Está muy claro que debo asumir la responsabilidad personal e institucional por el largo y traumático período entre 2013 y 2024. Los últimos días han renovado mi antigua y profunda sensación de vergüenza por los históricos fallos de protección de la Iglesia de Inglaterra". El ahora ex arzobispo finaliza su mensaje de renuncia diciendo: "Mientras tanto, cumpliré con mi compromiso de reunirme con las víctimas. Delegaré todas mis otras responsabilidades actuales en materia de protección, hasta que se complete el necesario proceso de evaluación de riesgos".

La iglesia anglicana fue creada en 1533 por el Rey Enrique VIII cuando el papa Julio II no le permitió divorciarse de Catalina de Aragón y volverse a casar. Desde entonces, el monarca de la corona británica es además, el jefe de los anglicanos. Ahora, Carlos III deberá designar al reemplazante de Welby.