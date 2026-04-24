Las palabras de Milei sobre las Malvinas justo antes de que salga a la luz el "paper" del Pentágono

Sin embargo, Milei evita hablar de tiempos o resultados concretos. El enfoque sigue siendo el mismo: avanzar por la vía diplomática y sostener el reclamo sin escalar el conflicto. No es un dato menor: el propio Presidente viene reiterando que la soberanía es irrenunciable, pero que la solución debe construirse en el plano internacional.

El contexto ayuda a explicar el optimismo medido. La filtración de documentos del Pentágono que sugieren revisar apoyos históricos a aliados europeos volvió a mover el tablero. Malvinas, en ese esquema, dejó de ser un tema aislado para transformarse en una ficha dentro de una negociación más amplia.

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Así, el Gobierno apuesta a un equilibrio delicado: mostrarse alineado con las potencias que hoy marcan el ritmo del conflicto global, pero sin perder el eje histórico del reclamo.

Por ahora, los avances son más políticos que concretos. Desde Londres rechazan ese posible cambio en la Casa Blanca y reafirman que la soberanía de Malvinas no está en discusión para el Reino Unido. Pero en la Casa Rosada creen que, por primera vez en años, el escenario empezó a moverse, luego del "paper" sobre el giro radical de EE.UU. en el tema.

Milei dijo que en estos temas hay una frase que representa su modo de accionar: "Cerebro frío al servicio del corazón caliente".

Milei: "Hicimos avances como nunca antes"

El presidente argentino se refirió en la entrevista a la situación que es motivo de discordia o falta del más minimo entendimiento con el Reino Unido: la soberanía de las Malvinas y las demás del Altántico sur junto a su riqueza marina y de la plataforma continental. Gran Bretaña siempre pone dos argumentos de hierro. Haber ganado la guerra de 1982 y que por ese episodio, del que ya pasaron 44 años, sus consecuencias son inalterables. Entre ellas una que es inaceptable para nuestro país y también para la Organización de Naciones Unidas y el comité de descolonización.

En el año 2013 se hizo un referendum entre la población de las Islas para que decidan de quien querían seguir dependiendo. El resultado fue abrumador con un 99,8% a favor de seguir siendo del Reino Unido. Sin embargo, ese planteo, del que siempre se sostiene la postura británica es inviable en la legislación internacional. El comité de descolonización de Naciones Unidas no lo tiene en cuenta porque es una población que es la continuidad de aquella que los británicos colocaron en las islas al echar a los argentinos que estaban allí.

cenotafio 1 Milei en el último acto en el cenotafio a los caídos en el Atlántico sur en 1982. (Foto: presidencia)

Por eso es que sin hablar del tema en la superficie, Milei le dijo a las dos periodistas que su gobierno ha hecho avances como nunca. Aunque la situación planteada por el Pentágono - de acuerdo a la primicia de Reuters - puede volver más complejo todo.

Milei: "no depende solo de nosotros"

Tal vez por eso, el mandatario dijo esa frase. Es que la Argentina, por múltiples causas debe remontar una delicada cuesta en el tema "Malvinas". Los niveles de vida, de PBI y de influencia en el mundo, en relación al Reino Unido no son favorables como para hacer que los isleños cambien de opinión. En realidad, debería haber un acuerdo entre los gobiernos que transfiera la soberanía, sin más. Pero para que eso ocurra, se deben dar muchas cosas. Una continuidad de políticas del país (no en Malvinas, que la hay) que aseguren un progreso sostenido en todos los campos. También, tener un predicamento internacional mucho más importante, que no está exento de lo anterior.

Y un tema fundamental, que parece soslayarse en ciertos sitios nacionalistas sin reparos de calidades democráticas. La guerra de Malvinas fue el intento desesperado de la dictadura para perpetuarse en el poder. Pero fueron derrotados y eso trajo dos hechos inmediatos. El Reino Unido habla de una situación que aún no cicatrizó. Al mismo tiempo, la Argentina retrocedió en foros internacionales tras esa guerra. Tenía desde 1965 el mandato de la ONU para que Gran Bretaña se sentara a negociar por el fondo de la cuestión: la soberanía.

La guerra sepultó por años esa resolución histórica para la Argentina. Es la filtración de un "paper" ni siquiera confirmado el que puso en alerta a los británicos. Si depende del humor de Donald Trump, ya sabemos que cambia como el viento. No se puede apostar a ello para pensar un cambio en la relación de fuerzas. Por eso, las palabras del presidente, en este tema, parecen sensatas: "no depende solo de nosotros"