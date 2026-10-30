Sebastián Graviotto estalló contra Malena Pichot y la acusó de hacerle bullying: "Ser feminista..."

"Pero lo más berreta es que preguntaron cómo puedo mostrarme relajado mientras las madres están luchando con sus hijos. ¿Ustedes saben dónde estaban mis hijos? ¿Qué hice yo ese día? ¿Con quién estaban mis hijos?", continuó visiblemente enojado con Malena Pichot y sus compañeras.

"Es un video que estoy promocionando una aspiradora y lo hice de forma divertida, ni siquiera lo vieron hasta el final, la producción flojardi. Pero bueno, para indignarse parece que no necesitan saber mucho", aclaró firme.

La dura respuesta de Sebastián Graviotto a Malena Pichot

Sebastián Graviotto siguió con adelante su contundente descargo tras escuchar los dichos de Malena Pichot: "¿Un padre descansado es automáticamente un padre que no se ocupa? ¿Tengo que salir agotado, cansado, vestido y con cara de culpa para que me aprueben una historia? Analicémoslo, ese criterio me parece ya de por sí demasiado machista".

"O sea, ven a un padre tranquilo y asumen que hay una mujer haciéndose cargo de todo. Al final, tanto discurso para terminar repartiendo los mismos papeles. Después se burlan porque estoy ordenando mi casa, ¿en qué quedamos? ¿Quieren que los hombres hagamos las tareas domésticas o se quieren burlar cuando lo mostramos?", siguió firme en su postura.

"La burla de 'papá avisó', bueno, no me voy a detener porque la burla es muy viejo eso, la burla, el hate, el bullying en el colegio. Parecen cuatro nenas haciendo bullying en el fondo del aula a una persona que no puede defenderse", aseguró el ex de Juana Repetto.

En cuanto a la dinámica clara con la madre de sus hijos, Graviotto explicó: "Yo le llamo comunicación, me dedico a esto hace 15 años y lo que más quería y más miedo tenía era esto. Está bueno que de antemano haya comunicación, entender que es mi trabajo, que viajo, que la organización familiar es así. Todo requiere una organización que lejos está de usarlo como una excusa para borrarse".

"El fin es que la otra persona sepa de antemano la realidad y tenga derecho de sentirse libre de elegir. Después hay que hacerse cargo obviamente. Pero ustedes agarran esa conversación y la transforman de forma graciosa en 'yo avisé, me lavo las manos'. Qué curioso, tanto hablar de vínculos sanos y al final, cuando alguien trata de comunicar cómo es su vida, lo usan de remate. Ustedes cobran por estar ahí, reírse de la gente y entiendo que están laburando, entonces hagan el esfuerzo de entender una profesión que no sea la propia", cuestionó.

"El video era un chiste, les puede no parecer gracioso, pero pasar de eso a hablar de cómo es mi organización familiar y juzgar mi paternidad me parece bastante soberbio de su parte y una falta de respeto total. Me extraña porque vos sos madre, estás formando una familia con todo el esfuerzo que sabes que implica, para vos como madre y para el padre de tu hijo, raro", continuó.

En ese sentido resaltó molesto: "Hacerse la canchera, festejarse entre ustedes, no las vuelve más inteligentes. Me hace acordar a cuando era chico, estaba en el colegio y veía al grupete que hacía bullying. Existe una frase que dice 'la diferencia entre una persona inteligente y un boludo es que el inteligente sabe que es un boludo', ¿cuándo se darán cuenta ustedes no?".

"Que mi trabajo tenga un paisaje lindo no lo hace menos trabajo. Ustedes cobran por estar ahí sentadas y reírse de la gente, entonces hagan el esfuerzo de entender una profesión que no sea la propia. El video era un chiste que termina diciendo que me duele la rodilla izquierda pero la verdad que terminar de eso a hablar de cómo es mi organización familiar y juzgarme cómo soy yo como padre, la verdad que me parece bastante soberbio de su parte y una falta de respeto total. Hacerse las cancheras no las vuelve más inteligentes", expuso Sebastián Graviotto.

"Male, escuchame, ser feminista no te vuelve inmune a reproducir prejuicios machistas, y en este video está clarísimo. Juzgás cómo me muestro, si estoy desnudo, si estoy en cuero. ¿Te pone nerviosa que esté en cuero?. Das por hecho cómo nos repartimos los cuidados y usas eso para reírte de mi paternidad. Podes criticarme, ser machista, vos sos libre de hacer lo que quieras pero si vas a hablar de mí, averigua primero. Entonces, Malena, terminas haciendo eso que tanto criticabas o por lo que tanto luchaste. Ahora entiendo todo, hablas de los demás y terminas haciéndote un autorretrato hermoso", concluyó picante contra la conductora.