Diego Santilli, por el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves. Menos de una hora después, abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuaron hacia Miami, Estados Unidos.

La controversia se originó porque la Justicia brasileña había dispuesto restricciones para Bolsonaro, entre ellas medidas relacionadas con sus documentos de viaje y la prohibición de abandonar Brasil.

En todo caso, fue la propia Policía y migraciones de Brasil los que no notaron o impidieron su salida. Ya en la Argentina, al no tener una restricción o pedido efectivo de Interpol y, con su documentación en regla, no hubo motivos para retenerlo o regresarlos al Brasil. Por lo tanto, Bolsonaro y su familia pudieron seguir en viaje hacia los Estados Unidos.

Santilli: "Interpol no hizo ningún aviso de impedimento alguno"

Al día siguiente del resultado que le dió la victoria a Lula da Silva, un juez del Supremo Tribunal de justicia (STF) de ese país le pidió al senador Flávio Bolsonaro que entregara su pasaporte. Una medida para evitar que deje el país. Pero sucede que en el Mercosur basta el documento de identidad para transitar libremente entre los países. Ese fue un "olvido" del juez. Lo cierto es que Flávio se fue en auto desde donde siguió el resultado del escrutinio, a cientos de kilómetros de la frontera con la Argentina. Cruzó por un puente internacional y llegó a nuestro país.

Ya aquí, para Migraciones, el señor Flávio Bolsonaro y su familia cruzaron legalmente la frontera. Si no se lo impidieron en Brasil y no hay pedidos de Interpol, no hay nada que hacer. Luego, hizo toda la documentación - sin falsear nombres o datos - para abordar el avión que lo esperaba hasta que, finalmente, despegó hacia Guayaquil, Ecuador, como escala previa a Miami.

Los datos, los papeles son esos y el estado argentino no tenía un pedido concreto para retener o regresar a Bolsonaro al Brasil.

Cada paso, explicado por el ministro Diego Santilli

“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, sostuvo Santilli.

El funcionario insistió en que no existían impedimentos para el tránsito del senador brasileño por territorio argentino. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EE.UU. vía Guayaquil”, afirmó.

Como colofón, remarcó: “Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.