Diego Santilli, por el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina: "No tenía impedimentos de Interpol"

Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”, dijo para explicar porqué pudo ingresar, permanecer una hora y luego salir del país rumbo a los Estados Unidos como destino final.
El jefe de Gabinete se refirió de esta manera a la presencia del ex candidato presidencial en nuestro país. Bolsonaro ingresó con pasaporte italiano y tomó un vuelo privado hacia Ecuador y luego a Miami.
Diego Santilli explicó que no había impedimentos legales para el ingreso, estadía y salida del país de Flávio Bolsonaro. ( Foto: archivo)
Diego Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina: “No tenía impedimentos de Interpol”, dijo para explicar porqué pudo ingresar, permanecer una hora y luego salir del país rumbo a los Estados Unidos como destino final.
El jefe de Gabinete defendió la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos y sostuvo que el dirigente brasileño no tenía impedimentos de Interpol que justificaran frenar su paso por el país. La explicación del funcionario se da en medio de la polémica por el viaje del hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien dejó Brasil pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre él.
El caso generó cuestionamientos de la oposición, que reclama explicaciones al gobierno de Javier Milei por el ingreso de Bolsonaro a Misiones y su posterior partida en un avión privado desde Puerto Iguazú.
La postura oficial se apoya en que las autoridades migratorias argentinas no contaban con una alerta internacional ni con una orden judicial que habilitara a impedirle el ingreso o la salida del territorio nacional.
La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves. Menos de una hora después, abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuaron hacia Miami, Estados Unidos.
La controversia se originó porque la Justicia brasileña había dispuesto restricciones para Bolsonaro, entre ellas medidas relacionadas con sus documentos de viaje y la prohibición de abandonar Brasil.
En todo caso, fue la propia Policía y migraciones de Brasil los que no notaron o impidieron su salida. Ya en la Argentina, al no tener una restricción o pedido efectivo de Interpol y, con su documentación en regla, no hubo motivos para retenerlo o regresarlos al Brasil. Por lo tanto, Bolsonaro y su familia pudieron seguir en viaje hacia los Estados Unidos.
Al día siguiente del resultado que le dió la victoria a Lula da Silva, un juez del Supremo Tribunal de justicia (STF) de ese país le pidió al senador Flávio Bolsonaro que entregara su pasaporte. Una medida para evitar que deje el país. Pero sucede que en el Mercosur basta el documento de identidad para transitar libremente entre los países. Ese fue un "olvido" del juez. Lo cierto es que Flávio se fue en auto desde donde siguió el resultado del escrutinio, a cientos de kilómetros de la frontera con la Argentina. Cruzó por un puente internacional y llegó a nuestro país.
Ya aquí, para Migraciones, el señor Flávio Bolsonaro y su familia cruzaron legalmente la frontera. Si no se lo impidieron en Brasil y no hay pedidos de Interpol, no hay nada que hacer. Luego, hizo toda la documentación - sin falsear nombres o datos - para abordar el avión que lo esperaba hasta que, finalmente, despegó hacia Guayaquil, Ecuador, como escala previa a Miami.
Los datos, los papeles son esos y el estado argentino no tenía un pedido concreto para retener o regresar a Bolsonaro al Brasil.
“Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, sostuvo Santilli.
El funcionario insistió en que no existían impedimentos para el tránsito del senador brasileño por territorio argentino. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EE.UU. vía Guayaquil”, afirmó.
Como colofón, remarcó: “Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.