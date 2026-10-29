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La Justicia ordenó medidas de prueba por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina hacia Estados Unidos

La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y pidió informes sobre los controles migratorios y posibles alertas de Brasil.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba en la denuncia contra Javier Milei y otros funcionarios por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. (Foto: Reuters).

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba en la denuncia contra Javier Milei y otros funcionarios por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. (Foto: Reuters).

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó las primeras medidas de prueba en una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por una presunta intervención en el operativo que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos.

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La extracción de Flávio Bolsonaro: los documentos que prueban la operación en Argentina. (Foto: captura de pantalla).

La magistrada hizo lugar a los pedidos de la fiscal Paloma Ochoa, quien busca reunir información antes de definir si corresponde impulsar la investigación. Entre las medidas dispuestas, se solicitó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al período comprendido entre el 27 y el 28 de octubre.

Además, se libraron oficios para determinar si las autoridades argentinas recibieron alertas o comunicaciones oficiales de Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro, quien viajó a Miami junto a su esposa y sus dos hijas.

También se requirió a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los controles realizados al avión privado y a sus pasajeros.

Las medidas se enmarcan en la denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, que pidió investigar un posible encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

El planteo apunta a establecer si hubo una intervención ilegal de funcionarios argentinos para facilitar el ingreso y la posterior salida del senador brasileño, luego de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué plantea la denuncia contra Milei

Según la presentación de Solano, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en Misiones, y salió del país a las 23.30 del 27 de octubre en un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

El dirigente sostuvo que Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, de acuerdo con la denuncia, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes.

En ese contexto, pidió determinar si las autoridades argentinas tenían información sobre la situación judicial del senador y si correspondía activar mecanismos de cooperación internacional antes de autorizar su salida del territorio nacional.

La presentación también cuestionó los controles migratorios y solicitó establecer si existieron omisiones por parte de los organismos estatales encargados de verificar el ingreso y egreso de Bolsonaro.

Por el momento, las medidas ordenadas buscan reunir información para evaluar los pasos siguientes de la causa. La decisión sobre el eventual impulso de la investigación quedará sujeta al análisis de la fiscalía.

En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú también solicitó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar presentada por la diputada Marcela Pagano.

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