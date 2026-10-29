La Justicia ordenó medidas de prueba por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina hacia Estados Unidos

Las medidas se enmarcan en la denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, que pidió investigar un posible encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

El planteo apunta a establecer si hubo una intervención ilegal de funcionarios argentinos para facilitar el ingreso y la posterior salida del senador brasileño, luego de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Qué plantea la denuncia contra Milei

Según la presentación de Solano, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en Misiones, y salió del país a las 23.30 del 27 de octubre en un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

El dirigente sostuvo que Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, de acuerdo con la denuncia, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes.

En ese contexto, pidió determinar si las autoridades argentinas tenían información sobre la situación judicial del senador y si correspondía activar mecanismos de cooperación internacional antes de autorizar su salida del territorio nacional.

La presentación también cuestionó los controles migratorios y solicitó establecer si existieron omisiones por parte de los organismos estatales encargados de verificar el ingreso y egreso de Bolsonaro.

Por el momento, las medidas ordenadas buscan reunir información para evaluar los pasos siguientes de la causa. La decisión sobre el eventual impulso de la investigación quedará sujeta al análisis de la fiscalía.

En paralelo, la fiscalía de Puerto Iguazú también solicitó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar presentada por la diputada Marcela Pagano.