Flávio Bolsonaro denunció un supuesto golpe de Estado y desató una crisis en su propio partido

Costa Neto recordó que el Partido Liberal, como tal, reconoció el triunfo de Lula da Silva en las elecciones. Y este dato es clave. En el próximo Congreso brasileño, el Partido Liberal tendrá el doble de diputados y casi el triple de senadores que el PT, el partido de Lula. Ideal para hacer una dura oposición. Por lo tanto, Costa Neto y el Partido Liberal no rechazan la insinuación de "golpismo" en la carta de Bolsonaro, lo que lo aisla a 10.000 km de Brasilia.

Flávio Bolsonaro enfrenta el aislamiento dentro de la derecha brasileña

La derrota de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva por una diferencia de 4,4 millones de votos abrió una crisis dentro de la derecha brasileña. La salida del senador hacia Estados Unidos y la publicación de una carta en la que cuestionó el resultado electoral profundizaron las diferencias con sus aliados y reabrieron la disputa por el liderazgo de la oposición.

El ex candidato, con la derrota a cuestas y la presión de tener que entregar su pasaporte brasileño, no dudó. Usó el DNI para salir de Brasil por la frontera con la Argentina. Horas más tarde, ya desde los Estados Unidos, difundió un documento en el que se presentó inicialmente como el “verdadero presidente” de Brasil y denunció un supuesto fraude electoral, sin aportar pruebas.

Pero la carta tuvo varias versiones. Flávio terminó reemplazando esa definición por la de “líder de Brasil”, aunque mantuvo sus cuestionamientos al proceso electoral. Aunque cuando habló de "golpe" en su contra, provocó un cisma en su partido.

Abordado mientras salía en automóvil, el presidente del Partido Liberal dijo de manera escueta pero muy clarito: "No me gustó". La frase de Valdemar Costa Neto es apenas la punta de un iceberg que impactará, seguramente, en la próxima legislatura que acompañará al proximo gobierno de Lula da Silva.

El aislamiento de Flávio Bolsonaro

Otro de los pronunciamientos más significativos fue el de Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial y dirigente del Partido Liberal (PL). El senador afirmó que ni él ni la agrupación podían sostener que hubo fraude porque no existían pruebas que respaldaran esa acusación. También aseguró que desconocía tanto la carta como la salida de Flávio hacia Estados Unidos.

El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, defendió el respeto al resultado de las urnas y sostuvo que era necesario seguir adelante. La senadora Tereza Cristina, exministra de Agricultura de Jair Bolsonaro, también llamó a aceptar el desenlace electoral y a unificar a la derecha.

El distanciamiento alcanzó incluso al entorno religioso del senador. El pastor JB Carvalho, de la iglesia en la que Flávio se bautizó en 2024, publicó un mensaje en el que afirmó que las elecciones habían terminado y que no existía un tercer turno.

Qué será del Partido Liberal en Brasilia

La carta de Flávio Bolsonaro los pone en un brete. Por primera vez, el Partido Liberal no controla pero es la fuerza con más representantes en el Senado y la Cámara de Diputados. Dos bancadas lo suficientemente numerosas para presionar todo el tiempo al Poder Ejecutivo, es decir, a Lula da Silva.

El Partido Liberal puede controlar al Congreso, pero la huida de Flávio Bolsonaro los dejó en una incómoda posición. (foto: A24.com)

La crisis plantea un desafío para el PL, porque tiene caso el doble de diputados que el PT (Partido de los Trabajadores, de Lula) y más del triple de senadores. Pero ahora están "huérfanos" en materia de liderazgo político. Está el presidente del partido. Pero Flávio huyó y abandonó a casi 60 millones de votantes. ¿Cómo plantear una oposición dura a Lula da Silva sin un líder? Tal vez, sea una oportunidad más para que el "centrao", los partidos de centro que dan apoyos claves a los presidentes, cobren protagosismo.

Tampoco hay que descartar que la "familia Bolsonaro" desaparezca de la política y hasta que surja otro "heredero". Lula da Silva puede pensar en tener una tranquila presidencia final.

Lo que es seguro es que Flávio Bolsonaro hizo a cada paso un error peor que el anterior. Y quedó aislado en Miami. Ni siquiera Donald Trump lo apoyó como esperaba. Sólo le abrió el paso en Migraciones.